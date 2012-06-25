اجرای طرح قرآنی 1446 در خراسان جنوبی/ برگزاری جشنواره پیامک های ادبی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح قرآنی 1446 با محوریت آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم از اول تیرماه دراستان خراسان جنوبی آغاز شد.

محمد مطهری فر، با بیان اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی اجر ا شده است، افزود: محور این طرح قرآنی، محوریت آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای طرح بزرگ قرآنی 1446 حفظ جزء 30 قرآن کریم و آشنایی مخاطبان با مفاهیم بلند این سوره ها در راستای طرح ملی حفظ قرآن کریم است و غنی سازی اوقات فراغت تابستان، ایجاد شور و نشاط معنوی و قرآنی در جامعه است.

وی با بیان اینکه کلاس های طرح قرآنی 1446 در استان خراسان جنوبی از اول تیرماه آغاز شده و تا 10 مردادماه ادامه دارد، تصریح کرد: عموم علاقه‌ مندان می‌ توانند برای نام‌ نویسی به موسسات فرهنگی قرآن و عترت تحت نظارت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مراجعه کنند.

مطهری فر افزود: این طرح در شهرستان‌‌های بشرویه، قاین، درمیان، سربیشه، فردوس، سرایان و نهبندان نیزاجرا می‌ شود.

وی افزود: طرح قرآنی ۱۴۴۶در 20 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای و یک جلسه آزمون و با حضور اساتید مجرب برگزار و نفرات برگزیده توسط کانون مرکزی اجرای این طرح‌ معرفی می شوند.

جشنواره پیامک های ادبی رضوی در خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره پیامک های ادبی رضوی به مناسبت میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در خراسان جنوبی خبر داد.

محمد مطهری فر گفت: این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با شیوه ائمه اطهار و به ویژه ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام رضا(ع) و شناسایی و ارج نهادن به تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار در استان برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره پیامک های رضوی با محور های تک بیت ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا (ع)، تمثیل، رویا پردازی و صورخیال و سایر آرایه های ادبی در شعر و نثر، زندگینامه، سفر تاریخی امام رضا (ع) به ایران و جملات کوتاه با الهام از روایات در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

به گفته وی علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا تاریخ یک شهریورماه سال جاری پیامک های خود را با موضوعات فوق به سامانه پیام کوتاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به شماره 100030561 ارسال کنند.

جامعه امروز نیازمند حضور بیشتر فعالین قرآنی در عرصه های فرهنگی و دینی است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جامعه امروز نیازمند حضور بیشتر فعالین قرآنی در عرصه های مختلف فرهنگی و دینی است، گفت: فعالین قرآنی باید حضور فعال تر و پر رنگ تری در جامعه داشته باشند.

فرشته اسدزاده در آیین بدرقه فعالان قرآنی موسسات قرآنی به مشهد مقدس افزود: زیارت امام رضا (ع) فرصتی بسیار مناسب برای تزکیه روح و جوارح خود از بسیاری ناراحتی ها و نگرانی ها است.

وی خطاب به فعالین قرآنی که عازم این سفر معنوی بودند، گفت:از آن جا که این فرصت برای یکایک شما فراهم شده پس بهتر است ضمن بهر ه گیری از این دوران طلایی مقدمات ترویج دستورات قرآنی را نیز در بین همگان فراهم کنید.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: هریک از فعالین قرآنی که به این سفر مقدس می روند باید بتوانند ضمن فراهم ساختن فضایی معنوی مبلغ مباحث قرانی نیز باشند.

اسد زاده با اشاره به اینکه امروزه با توجه به هجمه های دشمنان بسیاری از جوانان در زمینه بهره گیری از استعدادهای خویش در زمینه یادگیری علوم قرآنی دچار سرگردانی هستند،اظهار کرد: دشمنان هموراه سعی دارند تا جوانان این مرز و بوم را از اسلام و مبانی ناب آن دور کنند و حال این عامل وظیفه فعالین قرآنی را برای ترویج هر چه بهتر و جذاب تر مبانی الهی بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه همه کسانی که در زمینه قرآن و فعالیت های مربوط به آن فعالیت می کنند باید بتوانند به نحوی شایسته به انجام وظیفه بپردازند، یادآور شد: جامعه امروز بیش از پیش نیازمند حضور فعال تر فعالین قرآنی در زمینه پیاده سازی احکام الهی و مبارزه با نقشه ها و جنگ نرم دشمن است.