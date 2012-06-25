زنی با دینام کولر دامادش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس رباط کریم 22 تیر سال گذشته جسد مردی را پیدا کرد که آثار برجای ماندن روی بدنش نشان می‌داد مورد هجوم فرد یا افرادی قرار گرفته و به قتل رسیده ‌است. ماموران در بررسی سوابق مجید 40 ساله دریافتند او تاکنون بارها به دلیل جرایم مختلف دستگیر و روانه زندان شده بود.

مهناز - همسر مقتول- ابتدا مدعی شد از سرنوشت همسرش خبر ندارد اما پلیس در تحقیقات بعدی پی برد مهناز با همدستی مادرش لیلی، دست به قتل شوهرش زده‌ است. مهناز در تحقیقات گفت: وقتی مجید خواب بود مادرم به سمتش حمله کرد و ضربه محکمی به سرش کوبید.

با این اعترافات ماموران مادر مهناز را دستگیر کردند و برای مادر و دختر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد.

در حالی پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که فرزندان مقتول به عنوان اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند.

صبح امروز جلسه دادگاه از جنبه عمومی جرم در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و مهناز و مادرش را در قتل مجرم اعلام کرد. در ادامه لیلا – متهم ردیف اول پرونده- با قرار گرفتن در جایگاه گفت : مقتول 20 سال دخترم را اذیت می کرد. او اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و زمانی که در زندان نبود مهناز را کتک می زد. روز حادثه وقتی متوجه شدم او دخترم را کتک زده عصبانی شده و با دینام کولر چند ضربه به سرش زدم . در این قتل تنها بودم و دخترم هیچ نقشی در ماجرا نداشت.

در ادامه مهناز هم با رد اتهاماتش گفت : در زمان قتل من در خانه نبودم و وقتی برگشتم مادرم مجید را کشته بود. از دادگاه درخواست دارم مرا آزاد کنید تا پیش دخترانم برگردم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.