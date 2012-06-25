72 جوان برتر گرگانی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طهماسبی ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان گرگان گفت: اولین برنامه در طرح ساماندهی اوقات فراغت جوانان در روز 16 تیر ماه با حضور سه هزار جوان از سراسر استان برگزار می شود.

وی افزود: از مهمترین برنامه های در دست اجرای ما، ساماندهی اوقات فراغت جوانان، ساماندهی ازدواج جوانان، مسکن، اشتغال، مشارکت ارتقای تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جسمی و روانی، اصلاح ساختار تشکل های غیر دولتی جوانان است.

شاکری رئیس شرکت توزیع نیروی برق ناحیه غرب گرگان گفت: گرگان در مجموع 164 هزار مشترک دارد که از طریق 6 پورت تغذیه می شوند.

وی افزود: شرکت برق در آغاز تابستان مواجه با رشد یکباره مصرف برق می شود که یکی از عوامل موثر بر مدیریت مصرف نوع مصرف مشترکان است.

شاکری ادامه داد: در ایام غیر تابستان میزان پیک مصرف 300 تا 320 مگاوات است که در تابستان این میزان تا سه بابر افزایش می یابد.

شاکری در ادامه گفت: مدیریت مصرف و سوق دادن مصرف به سمت صنعت از جمله کارهایی است که باید در استان انجام شود، احداث پست در خیابان ولیعصر و در حیدرآباد از دیگر فعالیت هایی است که باید انجام شود.

شاکری یادآور شد: سال گذشته در گرگان 30 منطقه بحرانی داشتیم که امسال این مناطق را به حداقل رسانده ایم.

وی افزود: عدم استفاده از پنجره های دو جداره، عدم سرویس به موقع سیستم های سرمایشی، رنگ آمیزی نامناسب اتاق ها از جمله عوامل بالا رفتن مصرف است.