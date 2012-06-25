5500 تن شیر از دامداران گیلانی خریداری شد/ خرید توافقی سدی در برابر واردات بی رویه

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه طرح خرید توافقی محصولات کشاورزی و دامی از ابتدای امسال مقدار 22 هزار و 436 تن انواع محصولات از قبیل آرد و سبوس گندم، پرتقال، کنسانتره دامی، جو و آرد و انواع برنج به ارزش اقتصادی 90 میلیارد و 504 میلیون ریال خریداری شده است.

وی اظهارداشت: همچنین مقدار پنج هزار و 627 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 34 میلیارد و 627 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان گفت: خرید توافقی محصولات کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان و کمرنگ شدن نقش واسطه ‌ها توسط شبکه تعاون روستایی استان صورت می‌ گیرد تا کشاورزان بدون هیچ گونه دغدغه ‌ای محصول تولیدی خود را به مراکز خرید تحویل و بهای آن را دریافت کنند.

وی همچنین به دیگر اهداف خریدهای توافقی اشاره کرد و افزود: کاهش نقش دلالان سودجو، کاستن فاصله تولید تا مصرف، انتقال ارزش افزوده محصولات کشاورزی به کشاورزان، پیشگیری از ضرر و زیانهای احتمالی دولت در خریدهای تضمینی از مهمترین این اهداف است.

فیض پور گفت: خرید توافقی محصولات از کشاورزان یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزیست که از واردات بی رویه محصولات جلوگیری می کند.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: شبکه تعاون روستایی نقش مهمی در رشد و توسعه بخش کشاورزی دارد و با تقویت حس مشارکت و افزایش خدمات رسانی تعاونی ها به روستائیان می توان با کار و سرمایه ایرانی به تولید ملی در بخش کشاورزی دست یافت.