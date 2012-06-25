اصناف نقش بارزی در ساماندهی وضعیت حجاب دارند

حجت‌الاسلام محمد زارعان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با آغاز فل تابستان و افزایش گرمای هوا اقدامات این ستاد برای مقابله با بد‌حجابی شدت می‌گیرد، اظهار داشت: مقابله با بد‌حجابی و بد‌پوششی در سطح شهر به عنوان وظیف شرعی هر مسلمانی است.

وی با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اقدامات بسیاری را در راستای مقابله با بد‌حجابی و بد‌پوششی انجام داده، اضافه کرد: البته موفقیت در این زمینه بدون همکاری مردم عادی فعال در سطح شهر و برخی از افراد تأثیر گذار مانند اصناف امکان‌پذیر نیست.

معاون تشکل‌های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان بیان داشت: نقش اصناف و واحد‌های صنفی موجود در سطح جامعه در راستای مقابله با بد‌حجابی و بد‌پوششی و ساماندهی وضعیت حجاب بی‌نظیر و چشمگیر است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت حجاب در سایر شهرستان‌های استان مناسب‌‌تر از شهرستان اصفهان است، افزود: بد‌حجابی و بد‌پوششی باید در سطح جامعه به صفر برسد و اصناف و واحد‌های صنفی باید کالا‌هایی را به فروش برسانند که مطابق با ارزش‌های اسلامی باشد.