جانبازان دانشگاه علوم پزشکی قم تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در این مراسم که صبح دوشنبه با حضور مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی قم در سالن شهید مفتح این دانشگاه برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز، اظهار داشت: هیچ شهیدی در مقام شهادت به جایگاه و منزلت حضرت عباس نمی‌رسد و دلیل این امر درک اطاعت از امام زمان خود و مطیع ولایت بودن ایشان است.



حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری ادامه داد: جانبازان ما از حضرت عباس(ع) پیروی کرده اند و امروز جانبازان سرمایه های معنوی کشور محسوب می شوند و فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.



معاون استاندار قم، با بیان اینکه هرکسی منهای توجه به فرهنگ ایثار و شهادت بخواهد در کشور قدمی بردارد، آن قدم خیر نخواهد بود، افزود: امروز بوسیدن دست یک جانباز برای وی ارزشی ایجاد نمی‌کند چون اجر و ثواب او نزد خداوند محفوظ است ولی این بوسه برای ما ارزش بسیار زیادی دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدالت یک واژه بسیار مقدس است، گفت: امروز ملت شریف ایران که رهبری آن را خلف صالح امام خمینی(ره) و نماینده امام زمان(عج) به عهده دارد به سمت پیشرفت و تحقق عدالت گام برداشته است.



حجت الاسلام عرب انصاری با بیان اینکه ملت ایران در راه تحقق عدالت هزینه های بسیاری پرداخت کرده است، یادآور شد: زمانی که دولت شعار تحقق عدالت را فریاد زد بدلیل اینکه برخی ها منافع خود را در خطر دیدند مورد هجمه های بسیار زیادی قرار گرفت.



امروز جانبازان افتخارات کشور هستند



دکتر حجازی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم با بیان اینکه جانبازان در پیشگاه خداوند درجات بسیار عظیمی دارند، اظهار داشت: امروز جانبازان افتخارات کشور ما محسوب می شوند و مظهر ایثار و فداکاری برای ما هستند.



وی با بیان اینکه تجلیل از مقام جانباز تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت است، تصریح کرد: امروز دشمن توطئه های بسیار زیادی بر علیه جمهوری اسلامی انجام می دهد و تحریم ها نمونه بارزی از این توطئه ها است که ملت ایران با تاسی از فرهنگ ایثار و شهادت می توانند در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنند.



بیش از 200 کارمند جانباز در دانشگاه علوم پزشکی قم در واحدهای مختلف ستادی، بهداشتی و درمانی فعایت دارند.