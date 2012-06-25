دولت پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته را فراموش کرده است

مجید روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرهنگیان بازنشسته نباید در گیر و دار بدقولیهای دولت آسیبپذیرتر شوند، اظهار داشت: در حال حاضر خبری از پرداخت مطالبات این افراد نیست و فرهنگیان بازنشسته نسبت به تعهدات دولت ناامید شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه فروردین ماه جاری تنها بخش ناچیزی از بدهی یک میلیارد و 830 میلیون تومانی دولت به فرهنگیان بازنشسته پرداخت شده، اضافه کرد: البته امروز با توجه به افزایش تورم و گرانیها فرهنگیان بازنشسته قادر به تأمین هزینههای خود نیستند و بدقولیهای دولت نسبت به این افراد تنها سبب خالیتر شدن بازنشتگان فرهنگی میشود.
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفهبگیران استان اصفهان تصریح کرد: فرهنگیان بازنشته از پنج سال گذشته تاکنون به انتظار دریافت مطالبات خود از سوی دولت هستند اما گویی این موضوع به فراموشی سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه مطالبات فرهنگیان بازنشسته بیش از این نباید در هالهای از ابهام باقی بماند، بیان داشت: فریادهای فرهنگیان بازنشسته به گوش دولت و بالادستیها نمیرسد و دولت نباید با بیتفاوتی از کنار مسائل و مشکلات این افراد عبور کند.
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