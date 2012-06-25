کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حفظ محیط زیست کشور در مقابل تهدید‌های طبیعی و غیر طبیعی اظهار داشت: استان اصفهان نیز همواره تحت تاثیر آلودگی هوا و ریز‌گرد‌های داخلی و برون استانی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه حدود 30 درصد از عرصه‌های طبیعی استان از بیابان‌ها است، اضافه کرد: مسئولان محیط زیست همواره بر جلوگیری از رشد و توسعه این عرصه‌ها تأکید می‌کنند و منابع طبیعی متولی مهار و کاهش عرصه‌های بیابانی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: کاشت پوشش‌های گیاهی مناسب و مقام به منظور کاهش عرصه‌های بیابانی ضروری است و نجات اصفهان از آلودگی‌های زیست محیطی به کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم نیاز دارد.

وی با بیان اینکه عرصه‌های بیابانی در هر شرایطی تهدیدی برای محیط زیست و سلامت مردم هستند، تاکید کرد: وجود عرصه‌های بیابانی در سطح کشور سبب افزایش ریز‌گرد‌ها می‌شود و مهار و کاش این عرصه‌ها راهکاری برای کاهش این ریزگرد‌ها است.

کلانتری با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور و به ویژه استان اصفهان در معرض ریز‌گرد‌ها قرار دارد، ادامه داد: اما تمام توان حفاظت محیط زیست و مدیریت استان برای مقابله با این ریز‌گرد‌ها به کار گرفته شده است و مشکلات زیست محیطی استان نباید با افزایش ریز‌گرد‌ها شدت بگیرد.