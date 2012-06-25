بهره‌ برداری از دو طرح مهر ماندگار در درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی گفت: دو طرح مهر ماندگار که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است تا پایان دولت دهم در درمیان به بهره‌ برداری می ‌رسد.

مجید امینی در بازدید از پروژهای عمرانی شهرستان درمیان اظهارداشت: کارخانه سیمان باقران و بیمارستان 24 تختخوابی اسدیه دو طرح شاخص این شهرستان است که اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل آن تا پایان سال جاری تخصیص می یابد.

وی هدف از این بازدید را نظارت بر نحوه اجرای طرحهای دستگاههای اجرایی عنوان کرد و ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها نیز در توزیع اعتبارات سال 91 لحاظ می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وظایف کمیته برنامه ریزی شهرستان بر اساس قانون بر نامه پنجم توسعه گفت: سوق دادن شهرستان به سمت توسعه و آبادانی و شکوفا ساختن استعدادهای بالقوه شهرستان و جایگزینی نگاه منطقه ‌ای به جای نگاه دستگاهی از مهمترین وظایف تبیین شده در این قانون برای اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان است.

امینی ادامه داد: اگر کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستان‌ها به خوبی عمل کنند با توجه به افق برنامه پنجم در آینده به یک توسعه متوازن در استان و سطح کشور دست می‌ یابیم.

در حال اجرا بودن 179 طرح عمرانی در درمیان

فرماندار درمیان گفت: در سال گذشته مبلغ 7 میلیارد و 770 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک و دارائی استان برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی شهرستان درمیان اختصاص یافت.

رجبعلی براتی اظهار داشت: در حال حاضر 179 طرح عمرانی با رویکرد آموزشی، خدماتی، کشاورزی، راه و ترابری، مخابرات و اقتصادی در شهرستان درمیان در حال اجرا است که پیشرفت فیزیکی 85 درصد دارد.

وی برنظارت دقیق بر روند اجرایی طرح ها و نحوه عملکرد پیمانکاران تأکید کرد و یاد آور شد: ارتقای سطح کیفی پروژه ها علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم زمینه ساز آبادانی و توسعه پایدار درمیان می شود.