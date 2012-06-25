به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تایید کرد که اعضای ناتو فردا سه شنبه یک نشست اضطراری را برای گفتگو درباره سقوط هواپیمای نظامی ترکیه در سوریه برگزار می کنند اما به مکان دقیق این نشست اشاره نکرد.

این نشست پس از درخواست ترکیه از همپیمانان ناتو برگزار می شود. "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با "تی آر تی" ادعا کرده که این هواپیما در زمان سقوط در حریم هوایی بین المللی بوده و 13 مایل از سوریه فاصله داشته است.

وزیر خارجه ترکیه گفت: هواپیمای نظامی ترکیه به دنبال جمع آوری اطلاعات نبود بلکه در حال یک ماموریت آموزشی بود و هیچ گونه سلاحی حمل نمی کرد.

روزنامه زمان نیزبه نقل از رویترز در این رابطه نوشت: وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکزامبورگ ترکیه را دعوت به خویشتنداری در قبال سوریه کرده و در عین حال اعلام کردند: بر فشارهای خود علیه بشار اسد می افزاییم.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از وزرای خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما اوضاع را به دقت بررسی کرده و از ترکیه می خواهیم تا خویشتنداری خود را حفظ کرده و به سوریه پاسخ ندهد.

یک مقام اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، گفت: وزرای خارجه این اتحادیه در نشست امروز خود یک نفر و شش شرکت و چندین نهاد را به لیست تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه افزودند.

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس نیز خواستار افزایش فشارها علیه سوریه شد و گفت: کشورهای اروپایی آمادگی کامل را برای گفتگو درباره صدور قطعنامه ای جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند.

خاطرنشان می شود بعد از ظهر جمعه گذشته یک فروند جنگنده اف - چهار ترکیه به دلیل اینکه وارد حریم هوایی سوریه شده و به پیام های هشدار دهنده توجه نکرده مورد حمله قرار گرفت و منهدم شد.