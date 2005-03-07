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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۴۶

گزارش سايت فوتبال آسيا از اولين ديدار سبزپوشان ايران در ليگ قهرمانان آسيا ؛

الريان با ساني اندرسون مي آيد ، پاس با آرش برهاني

ساني اندرسون مهاجم تيم الريان با هت تريكي كه در بازي مقابل الاهلي در ليگ قطر انجام داد به تيم فوتبال پاس نماينده ايران در چارچوب مسابقات جام باشگاه هاي آسيا هشدار داد.

به گزارش خبرنگار " مهر" سايت فوتبال آسيا پيرامون درخشش ساني اندرسون در پيروزي 4 بر صفر تيمش در مسابقات ليگ قطر، گزارش داد: بازيكن سابق تيم هاي ويارئال، بارسلونا و موناكو روز چهارشنبه ، اميد اول گلزني تيم الريان مقابل پاس به شمار مي رود. الريان در گروه A رقابت ها در ورزشگاه شهيد دستگردي به مصاف نماينده ايران مي رود.


سايت فوتبال آسيا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است : در تيم پاس آرش برهاني مهاجم اين تيم در بهترين شرايط قراردارد. اين بازيكن 21 ساله اگرچه به معروفيت اندرسون " ستاره سامبا " نيست اما در سه بازي گذشته براي تيم پاس گلزني كرده است. اين مهاجم در بازي مقابل استقلال كه به شكست دو بر يك پاس انجاميد ، گلزني كرد. پس از آن او دربازي مقابل سپاهان و استقلال اهواز نيز دروازه حريفان را باز كرد.

کد مطلب 163485

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