الريان با ساني اندرسون مي آيد ، پاس با آرش برهاني

به گزارش خبرنگار " مهر" سايت فوتبال آسيا پيرامون درخشش ساني اندرسون در پيروزي 4 بر صفر تيمش در مسابقات ليگ قطر، گزارش داد: بازيكن سابق تيم هاي ويارئال، بارسلونا و موناكو روز چهارشنبه ، اميد اول گلزني تيم الريان مقابل پاس به شمار مي رود. الريان در گروه A رقابت ها در ورزشگاه شهيد دستگردي به مصاف نماينده ايران مي رود.



سايت فوتبال آسيا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است : در تيم پاس آرش برهاني مهاجم اين تيم در بهترين شرايط قراردارد. اين بازيكن 21 ساله اگرچه به معروفيت اندرسون " ستاره سامبا " نيست اما در سه بازي گذشته براي تيم پاس گلزني كرده است. اين مهاجم در بازي مقابل استقلال كه به شكست دو بر يك پاس انجاميد ، گلزني كرد. پس از آن او دربازي مقابل سپاهان و استقلال اهواز نيز دروازه حريفان را باز كرد.