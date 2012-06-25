استعفای رئیس سازمان سنجش ارتباطی به آزمون دکتری نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه نشست خبری آزمون سراسری سال 91 ، اضافه کرد: دکتر سرور الدین از شهدای زنده انفجار نخست وزیری و از افراد دلسوز و متعهد کشور است.

وی خاطرنشان کرد: دکتر سرورالدین در 24 اردیبهشت ماه به دلیل پذیرش مدیریت در منطقه 17 دانشگاه آزاد و سیاست دانشگاه آزاد که باید مدیران تمام وقت در مناطق حضور داشته باشند، استعفای خود را به وزیر علوم تقدیم کرده بود. وزیر علوم پس از استعفای دکتر سرور الدین با چند نفر از جمله بنده در خصوص پذیرش مسئولیت ریاست سازمان سنجش صحبت کردند و در نهایت در 17 خرداد ماه به صورت شفاهی بنده را معرفی و سپس در 27 خرداد ماه به صورت رسمی با استعفای وی موافقت کرد.

خدایی اظهار داشت: این موضوع با اعتراضات دکتری همزمان شد و این شایبه ایجاد شد که این مسئله به دکتری ارتباط دارد. این موضوع به آزمون دکتری ربطی نداشت و بحث برکناری هم مطرح نبود.

سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور درباره تجمیع آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای وابسته وزارت علوم، گفت: تجمیع این آزمون به صورت آزمایشی و اولین قدم در رابطه با تجمیع آزمون‌های کشوری است. یکی از دلایل تجمیع آزمون‌های کشوری این است که در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد پذیرفته شدگان کنکور در دانشگاه های دولتی و آزاد مشترک هستند و ظرفیت های بخش های مختلف خالی می ماند.

وی گفت: پیشنهاد این تجمیع از سوی دانشگاه آزاد مطرح شد و با توجه به اینکه این موضوع یک ماده قانونی در نقشه جامع علمی است اگر این تجمیع با موفقیت پیش رود در سایر آزمونها نیز پیاده می شود.

خدایی درباره کارت اعتباری ثبت نام در آزمون کارشناسی ناپیوسته گفت: سیستم مالی سازمان سنجش با دانشگاه آزاد متفاوت است و درآمد سازمان سنجش به حساب دولتی واریز می شود و برای دانشگاه آزاد به حساب این دانشگاه واریز می شود و در این زمینه مشکلاتی وجود داشته که در حال رفع آن هستیم.

سرپرست سازمان سنجش درباره حذف آزمون زبان و استعداد تحصیلی از آزمون دکتری گفت: بحث حذف آزمون زبان و استعداد تحصیلی مطرح نبوده است. در حال حاضر هم در حال طراحی برای آزمون زبان ملی هستیم که با ادغام آزمون تولیمو در آن، چند بار در سال امکان شرکت داوطلبان در آزمون ملی فراهم می شود.