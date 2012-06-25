ضعف در فوتسال بانوان استعدادها را از مشهد کوچ می دهد

به گزارش خبرنگارمهر، ضعف و بی برنامه بودن در این دو رشته ورزشی موجب شده است که تمامی هشت ملی پوش این دو رشته در فصل گذشته با لباس تیم هایی از استان های دیگر در مقابل تیم خراسان صف آرایی کنند.

مهسا پورمحمدیان ملی پوش خراسانی تیم فوتبال ایران درباره کوچ بازیکنان از مشهد در این رشته های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مشهد بازیکن زده شده است زیرا تعداد ملی پوشان زیاد است و با این حال کوچکترین توجهی به آنها نمی شود.

وی افزود: بازی کردن برای دیگر تیم ها و رفتن از مشهد برای حضور در تمرینات آنها برای دختران فوتبالیست و فوتسالیست سخت است اما وقتی در تیم های دیگر ستاره می شوند و به آنها توجه خاصی می شود، چرا در تیم های مشهدی باقی بمانند.

پورمحمدیان پارسال با مبلغ دو میلیون تومان، در نیم فصل به تیم فوتسال فردوسی مشهد پیوست. وی امسال و برای چهارمین فصل متوالی با تیم ملوان در لیگ برتر فوتبال حاضر خواهد شد.

وی در خصوص عدم ادامه حضورش در مشهد گفت: تیمی که اسپانسرش هنوز مشخص نیست، به بازیکنانش بها نمی دهند و هیچ مسئولی در قبال نتایج این تیم احساس مسئولیت نمی کند؛ فقط به استانضربه می زند

پورمحمدیان نیز به انتخاب رئیس جدید هیئت فوتبال استان اشاره کرد و گفت: مشکلات استان به دست یک نفر گره نخورده که به دست یک نفر باز شود، نباید تمام مسایل تلخ پیش آمده را بر گردن یک نفر انداخت و استعفایش را مهر تایید آن دانست، پیشرفت فوتبال استان در گروی همکاری و حمایت تمامی ارگان ها است.