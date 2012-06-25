افزایش تولید آبزیان برنامه اصلی شیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افراسیابی ظهر دوشنبه در کمیته تخصصی ماهیان سردآبی کشور در گرگان افزود: با تلاش مضاعف کارکنان شیلات و رشد راندمان تولید، بهرهوری آبزیان نیز افزایش مییابد.
وی گفت: امسال شیلات ایران رویکرد کمیتههای تخصصی خود را به سمت پذیرش نوآوریها و استفاده از تکنولوژی روز دنیا تغییر داده است.
وی با بیان اینکه نقش تکنولوژی در راندمان تولید قابل انکار نیست، افزود: باید مقاومت برای گسترش استفاده از تکنولوژی در بخش آبزی پروری از بین برود.
افراسیابی یادآور شد: ما در تمام استانهای کشور تجربههای موفق داریم و باید از تمامی این تجربیات در زمینه افزایش بهروری استفاده کنیم.
علی اکبر پاسندی مدیر کل شیلات گلستان، گفت: برگزاری این نشست ها فرصتی مناسب برای انتقال تجربیات و تبادل نظر همه استانها در زمینه آبزی پروی است.
وی افزود: بازسازی ذخایر حفاظت منابع آبزی، نظارت بر صید و صیادی دریای خزر از وظایف اداره کل شیلات استانهای ساحلی است.
به گفته وی، اداره کل شیلات گلستان با تولید سالانه بیش از 100 میلیون قطعه انوع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی گام موثری در زمینه حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر برداشته است.
مدیر کل شیلات گلستان افزود: استفاده از تمامی پتانسیلهای منابع آبی از اهداف اصلی اداره کل شیلات استان است بطوریکه استان گلستان مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص داده است.
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