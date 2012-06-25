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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

افراسیابی:

افزایش تولید آبزیان برنامه اصلی شیلات است

افزایش تولید آبزیان برنامه اصلی شیلات است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه منابع آبزی شیلات ایران، افزایش راندمان تولید را از برنامه‌های اصلی شیلات ایران برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی افراسیابی ظهر دوشنبه در کمیته تخصصی ماهیان سردآبی کشور در گرگان افزود: با تلاش مضاعف کارکنان شیلات و رشد راندمان تولید، بهره‌وری آبزیان نیز افزایش می‌یابد.

وی گفت: امسال شیلات ایران رویکرد کمیته‌های تخصصی خود را به سمت پذیرش نوآوری‌ها و استفاده از تکنولوژی روز دنیا تغییر داده است.

وی با بیان اینکه نقش تکنولوژی در راندمان تولید قابل انکار نیست، افزود: باید مقاومت برای گسترش استفاده از تکنولوژی در بخش آبزی پروری از بین برود.

افراسیابی یادآور شد: ما در تمام استان‌های کشور تجربه‌های موفق داریم و باید از تمامی این تجربیات در زمینه افزایش بهروری استفاده کنیم.

علی اکبر پاسندی مدیر کل شیلات گلستان، گفت: برگزاری این نشست ها فرصتی مناسب برای انتقال تجربیات و تبادل نظر همه استان‌ها در زمینه آبزی پروی است.

وی افزود: بازسازی ذخایر حفاظت منابع آبزی، نظارت بر صید و صیادی دریای خزر از وظایف اداره کل شیلات استان‌های ساحلی است.

به گفته وی، اداره کل شیلات گلستان با تولید سالانه بیش از 100 میلیون قطعه انوع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی گام موثری در زمینه حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر برداشته است.
 
مدیر کل شیلات گلستان افزود: استفاده از تمامی پتانسیل‌های منابع  آبی از اهداف اصلی اداره کل شیلات استان است بطوریکه استان گلستان مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص داده است.
کد مطلب 1634857

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