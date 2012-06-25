نشست سفرا با مدیران فرهنگی شهر تهران و اخباری از اکسپو 91

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور 50 سفیر و دبیر اول در باغ موزه هنر ایرانی، نشست سفرای کشورهای خارجی و مدیران فرهنگی شهر تهران برگزار شد. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف افزایش تعامل فرهنگی و هنری میان ایران و دیگر کشورها، نشست سفرای کشوهای خارجی و مدیران فرهنگی شهر تهران را با حضور 50 سفیر و دبیر اول مقیم تهران برگزار کرد.



در این نشست که در محل باغ موزه هنرهای ایرانی برگزار شد، امیر خوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مسئولان این سازمان و جمعی از سفرای کشورهای مختلف حضور داشتند. معرفی عمده فعالیت‌ها و مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قالب فیلم مستند، سخنرانی امیرخوراکیان و سفرای ژاپن، نیکاراگوئه و مصر و ارائه دیدگاه هایشان از بخش‌های عمده این نشست بود.



رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست سفرای کشورهای خارجی و مدیران فرهنگی شهر تهران گفت: نتیجه توسعه تعاملات فرهنگی در عرصه بین‌الملل خدمت به بشر است.



خوراکیان در این نشست که در باغ موزه هنر ایرانی برگزار شده بود، ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر گفت: مسئولان شهرداری نه تنها در این محفل که همیشه خود را میزبان شما می‌دانند و خدمتگذاری میهمانان عزیزی که از کشورهای مختلف در ایران حضور دارند، برای ما افتخار است. وی با اشاره به این نشست گفت: نشست حاضر قطعا برای ما بسیار شادی آفرین است، زیرا در کنار هم هستیم و درباره موضوع مهم فعالیت‌های فرهنگی هنری صحبت می‌کنیم.



رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که مسائل فرهنگی و هنری از قداست بسیاری برخوردارند.



خوراکیان با اشاره به دیدگاه شهردار تهران افزود: شعار اصلی دکتر قالیباف این است که شهرداری از مجموعه‌‌ای خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود و حضور مردم در اداره شهر نقش اصلی را داشته باشد، به همین دلیل کار فرهنگی اهمیت ویژه‌ای و جایگاه ممتازی یافته است. امیدوارم این جایگاه با تعامل با کشورهای گوناگون افزایش یابد و تبادل تجریبات اتفاق بیفتند.

خوراکیان در ادامه درباره ظرفیت‌های این سازمان گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری کانون فعالیت‌های فرهنگی شهر تهران است و بیش از 300 مرکز فرهنگی را در تهران اداره می‌کند. وی با انتقاد از کم بودن تعامل این سازمان با مراکز فرهنگی دیگر کشورها گفت: در سفرها و بازدیدهایی که از دیگر کشورها داشتم، دریافتم که پس از دو دهه از تاسیس این سازمان، میزان آشنایی دیگر کشورها با فعالیت‌های ما محدود است و اکنون این ما هستیم که باید به طور جدی خود را معرفی کنیم.



کین ایچی کومانو، سفیر ژاپن در این نشست سخنان خود را با شعری از مولانا آغاز کرد و گفت: پس زبان محرمی خود دیگر است ، همدلی از همزبانی خوشتر است. وی که سخنرانی خود را به زبان فارسی ارائه داده بود، ادامه داد: باید مسیر و توجه همه ما این شعر مولانا باشد.



سفیر ژاپن با اشاره به نحوه تحقق این هدف گفت: بهترین ابزار برای هم دل شدن مردم فرهنگ و هنر است که می‌تواند دل‌های مردم سراسر جهان را به هم نزدیک‌تر کند. وی با اشاره به برنامه‌های مختلف فرهنگی در ایران گفت: در چند ماه گذشته چند برنامه فرهنگی در ایران برای معرفی فرهنگ ژاپن برگزار شد، از جمله برنامه‌هایی در فرهنگسراهای سرو و ارسباران که جای تشکر از سازمان فرهنگی هنری شهرداری دارد.



ماریو بارکرو بالتودانو، سفیر نیکاراگوئه در ایران با اشاره به پیشینه فرهنگی ایران و تاثیرگذاری فرهنگ این کشور، گفت: ما نیازمند تعامل فرهنگی با کشوری مانند ایران هستیم. وی با اشاره به اینکه تهران شهر زیبایی برای زندگی است، گفت: اگرچه شهروند دائمی تهران نیستم، اما از زندگی در این شهر لذت می‌برم، زیرا تهران شهری بسیار زنده است.



سفیر نیکاراگوئه با اشاره به متن سخنرانی خود گفت: وقتی از من خواسته شد تا امشب سخنرانی کنم، در ابتدا تلاش کردم تعریفی از فرهنگ ارائه دهم، اما برای فرهنگ بیش از 600 تعریف ارائه شده است. ماریو بارکرو بالتودانو تاکید کرد: اما ما امشب قرار است درباره فرهنگ مردمی حرف بزنیم که از مهمترین زیرشاخه های فرهنگ است.



وی با اشاره به سابقه فرهنگی ایران گفت: ایران قرن‌هاست به همه دنیا فرهنگ غنی خود را نشان داده و ما در آمریکای لاتین از این غنا برخوردار نیستیم. سفیر نیکاراگوئه در خاتمه گفت: با توجه به این فرهنگ غنی، ما نیاز به همبستگی و تعامل بیشتر داریم و با این تعامل در مسیر اصلاح گام برمی داریم.

وزیر ورزش و جوانان: از اکسپو 91 خرید می‌کنیم



محمد عباسی اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان از نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی کشور خرید می‌کند. روابط عمومی اکسپو 91 اعلام کرد محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان از نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی کشور که در تالار وحدت برپاست، بازدید کرد.



عباسی درباره ارزیابی خود از نمایشگاه گفت: آثار زیبایی از هنرمندان در این اکسپو به نمایش گذاشته شده‌ و این رویداد برای عرصه هنرهای تجسمی کشور مهم و ضروری است. وی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان از آثار نمایشگاه فروش آثار هنری کشور خرید خواهد کرد.



یادآوری می‌شود، سید باقر پیشنمازی معاون وزیر ورزش و جوانان نیز پیش از این در گفت‌وگو با روابط عمومی اکسپو 91 با بیان اینکه از تندیس‌های هنرمندان در اماکن ورزشی بهره می‌بریم، بیان کرده بود: در بخش تندیس‌های اکسپو با توجه به نیاز وزارت ورزش و جوانان و کیفیت آثار، خرید از نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی صورت می‌گیرد.



وزیر نیرو، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این وعده خرید آثار هنری از اکسپو را داده اند. اکسپو 91 با 571 اثر از 316 هنرمند از 28 خردادماه در تالار وحدت آغاز شده است و تا 12 تیرماه ادامه دارد.

برنامه‌های هفته هنر کردستان در فرهنگسرای نیاوران



هفته هنر استان کردستان با اجرای برنامه های متنوع برای تهرانی ها در فرهنگسرای نیاوران در حال اجراست. استان کردستان جهت هر چه بهتر برگزار کردن این برنامه‌ها گروه‌های مختلف نمایش، موسیقی، تئاتر خیابانی، شعرخوانی و هنرمندان تجسمی و صنایع دستی خود را به تهران آورده‌است.



آیین افتتاحیه هفته هنر استان کردستان در روز شنبه سوم تیرماه در سالن اصلی، فضای باز و گالری‌های فرهنگسرای نیاوران برپا شد. در حاشیه هفته هنر کردستان، نمایش پریخان به نویسندگی و کارگردانی بهار لطافتیان و با نقش آفرینی فریدون حامدی و آنیتا جعفری در ساعت 17 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه رفت.

تئاتر خیابانی هه لپرکی نیز در ساعت 18 در فضای باز این فرهنگسرا برای علاقمندان اجرا شد. کنسرت موسیقی اورامان از دیگر برنامه های هفته هنر استان کردستان در روز گذشته بود که در ساعت 30/20 در سالن اصلی این مجموعه برگزار شد.

هفته هنر استان کردستان با همکاری و حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در فرهنگسرای نیاوران واقع در شمال شرق تهران برگزار شده است.