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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

کمالی:

بخشداران کرمان از ساخت و ساز های غیر اصولی جلوگیری کنند

بخشداران کرمان از ساخت و ساز های غیر اصولی جلوگیری کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان گفت: بخشداران باید از ساخت ساختمان غیر مقاوم در حوزه فعالیتشان جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر دوشنبه در همایش بخشداران استان کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان گفت: بخشداران باید با هرگونه ساخت و ساز غیر اصولی در حوزه فعالیت خود، برخورد کنند.

وی با بیان اینکه بخشداران باید در روستاها حضور پیدا کرده و از نزدیک با مشکلات ساکنین روستاها آشنا شوند افزود: این مسئولان باید مسائل و مشکلات مردم را منطقی بررسی و در جهت رفع آنها برآیند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در ادامه امنیت را زمینه ساز پیشرفت جامعه دانست و ابراز داشت: خوشبختانه استان کرمان از این لحاظ در وضعیت مطلوبی به سر می برد و این امر می تواند زمینه پیشرفت بیش از پیش استان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: امنیت یک مقوله چند جانبه است که همکاری همه دستگاه ها و مردم را می طلبد.

این مسئول با اشاره به عملکرد مطلوب بخشداران استان کرمان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بخشداران باید تمام همت و توان خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کار گیرند.

کد مطلب 1634863

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