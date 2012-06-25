بخشداران کرمان از ساخت و ساز های غیر اصولی جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر دوشنبه در همایش بخشداران استان کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن استان کرمان گفت: بخشداران باید با هرگونه ساخت و ساز غیر اصولی در حوزه فعالیت خود، برخورد کنند.

وی با بیان اینکه بخشداران باید در روستاها حضور پیدا کرده و از نزدیک با مشکلات ساکنین روستاها آشنا شوند افزود: این مسئولان باید مسائل و مشکلات مردم را منطقی بررسی و در جهت رفع آنها برآیند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در ادامه امنیت را زمینه ساز پیشرفت جامعه دانست و ابراز داشت: خوشبختانه استان کرمان از این لحاظ در وضعیت مطلوبی به سر می برد و این امر می تواند زمینه پیشرفت بیش از پیش استان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: امنیت یک مقوله چند جانبه است که همکاری همه دستگاه ها و مردم را می طلبد.

این مسئول با اشاره به عملکرد مطلوب بخشداران استان کرمان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بخشداران باید تمام همت و توان خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کار گیرند.