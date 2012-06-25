طرح ساماندهی واحدهای اقامتی قشم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امینی با بیان این مطلب افزود: این طرح با مشارکت نمایندگان مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد، جامعۀ هتلداران قشم و به فراخور نیاز ادارات بهداشت و اماکن در حال اجراست.

وی ادامه داد: درمرحله نخست طرح ساماندهی به علت وجود برخی از مشکلات در مهمانپذیرها و کمبود آگاهی مشتریان به حق و حقوق واقعی خود برای اسکان در این واحدهای اقامتی، بازرسی و اعطای درجه بندی به این مراکز در دست اقدام است.

امینی تصریح کرد: همچنین در این مرحله واحدهای اقامتی غیر مجاز نظیر اماکن مسکونی که بدون مجوز مسافر جذب می کنند شناسایی و برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی می شوند.

وی یادآورشد: در مرحله دوم این طرح آموزش مدیران و پرسنل شاغل در واحد اقامتی و ارایه مباحث آموزشی مرتبط با واحدهای اقامتی که امری بسیار ضروری به نظر می رسد اجرا خواهد شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم داشتن اقامتی بدون دغدغه و با اطمینان خاطر را حق هر گردشگر دانست و افزود: در برخورد با کاستی ها و نقایص واحدهای اقامتی و تخلفات مسامحه صورت نمی گیرد و این مدیریت حمایت کامل خود را از واحدهای اقامتی علاقمند به ارتقاء کیفیت خود و جذب مشتری اعلام می کند.

امینی با اشاره به اجرای طرح توسعه و تجهیز اقامتگاهها در روستاهای مختلف جزیره عنوان کرد: نقطه قوت این منطقه وجود ساکنان بومی و جامعۀ محلی جزیره است که در بخش توسعه گردشگری تعامل مناسبی با منطقه آزاد دارند و سبک زندگی، آداب و رسوم جزیره نیز یکی ازجاذبه های مهم گردشگری است به نحوی که اقامت در منازل سنتی و بومی منطقه به عنوان یکی از نکات مورد علاقه گردشگران منطقه است.