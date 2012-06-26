سعید دژمی در حاشیه بازدید از مرکز رشد علوم انسانی قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایجاد مرکز رشد علوم انسانی در شهر مقدس قم فرصت مناسبی است تا اندیشه های ولایی وارد بدنه علوم انسانی کشور شود.



وی در ادامه به معرفی و تشریح عملکرد مرکز اندیشه ولایت پرداخت و گفت: مرکز اندیشه ولایت به عنوان مرکز تحقیقاتی مطابق با فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در سال 1383 در دانشگاه تهران تاسیس شد که با نگاه به فرمایشات ایشان در اجرائی کردن این منویات در بدنه اجرائی کشور تلاش های خوبی صورت گرفته است .



استفاده از ظرفیت بیش از 800 نخبه در مرکز



مدیر مرکز اندیشه ولایت اذعان داشت: با گذشت 7 سال از عمر این مجموعه تاکنون موفق به اجرای 62 پروژه در سطح نهادها و سازمان‌های کشور شده و توانسته‌ایم در اقدامی مهم 800 نفر از نخبگان تهران را در دل این مرکز جای داده و از پتانسیل و ظرفیت خوب این مرکز در جهت انجام برنامه ها و دست یابی به اهداف در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده کرده ایم.



دژمی در ادامه تصریح کرد: یکی از منویات و سخنان با ارزش مقام معظم رهبری توجه به فضای علوم انسانی و علوم اسلامی در کنار هم است‎، زیرا فضای علوم انسانی کنونی تا حدودی آغشته به علوم انسانی غربی و نیهیلیسم است که از دغدغه های مهم ایشان در دانشگاهها این مساله است که در این ارتباط مقام معظم رهبری همواره بر تحقق توجه به علوم نسانی و اسلامی در کنار هم تاکید داشته اند تا دانشگاهی حکمت بنیان در این زمینه تاسیس شود.



راه اندازی کلینیک علوم انسانی



این کارشناس مسائل علوم انسانی راه اندازی کلینیک علوم انسانی را راهگشای رفع این مشکل خواند و افزود: کلینیک با ماهیت درمانگاهی خود در تلاش است با آسیب شناسی و شناسایی چالش ها ، به درمان اختلال هایی که دامنگیر علوم انسان است بپردازد و مطالعاتی را در پروسه زمانی مشخص در جهت رفع مسائل و مشکلات انجام می دهد.



مدیر موسسه اندیشه ولایت در این زمینه افزود: در جهت ارزیابی مسائل مهم، پژوهشها را به بدنه دانشگاه تزریق می کنیم و با آسیب شناسی در جهت افکار سنجی مشاهدات و اطلاعات را مورد ارزیابی قرار می دهیم .



وی یکی دیگر از برنامه های مرکز را برگزاری مشاوره های تخصصی برای دانشجویان برشمرد و گفت: بهره گیری ازمشاوره های تخصصی به منظور رفع چالش ها و مشکلات دانشجوئی یکی از برنامه های مهم مرکز بود که در این ارتباط 170 استاد برجسته در حوزه‌های مختلف در تهران با سوابق اجرائی شناسائی شد که این افراد در حوزه های آموزش و مشاوره و تبلیغات دینی فعالیت داشتند و عمده موضوعات مشاوره ای در زمینه مشاوره های خانوادگی، مشکلات دانشجوئی، ازدواج، مشاوره‌های فردی و... برعهده گرفتند.



وی با بیان اینکه می‌توانیم با توجه به فضای فرهنگی و معنوی قم همخوانی بسیاری با مرکز رشد علوم انسانی داشته باشیم تصریح کرد: در حوزه اندیشه ولایت آن چه ویژه و خاص این فضا است اجرائی کردن منویات مقام معظم رهبری مطابق با نیازسنجی‌ها و فاصله نگرفتن از اهداف مجموعه است با توجه به فعالیت مرکز رشد در قم فضای کلینیک علوم انسانی و علوم اسلامی می‌تواند همخوانی مشترکی داشته باشد.



راه اندازی سایت انقلاب با محوریت امام (ره)



وی اظهار داشت: متاسفانه با گذشت سی سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هنوز سایت جامع پیرامون انقلاب اسلامی وجود ندارد که در این ارتباط با توجه به اهمیت موضوع اقدام به راه اندازی سایت انقلاب با 4 گیگابایت اطلاعات کرده ایم تا با بررسی آسیب ها و خلاء ها به ویژه در زمینه شناخت آرمان ها و اهداف بلند امام خمینی(ره) در حفظ انقلاب بتوانیم رسالت خود را در این راه انجام دهیم.



دژمی یکی دیگر از برنامه های راهبردی که با مشارکت نخبگان و دانشجویان امکان پذیر است را برگزاری نشست های آزاد اندیشی دانست و گفت: در سال گذشته 11 کرسی در این راستا در دانشگاه‌ها تشکیل شد که خوشبختانه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بسیاری از موضوعات روز با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت علوم در این کرسی ها بررسی شده است.



وی در پایان ولایت مداری را عاملی مهم در برابر توطئه دشمنان خواند و گفت: در این فضای پرالتهاب می‌توانیم با ولایت مداری در برابر توطئه‌های دشمن به ویژه در دانشگاه‌ها نقشه‌های دشمن را از میان ببریم و با تعهد بر آرمانهای رهبر انقلاب و گوش سپاری به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری به قطبی قدرتمند در جهان مبدل شویم.

