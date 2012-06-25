به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی منفرد دبیر سومین جشنواره پیامک ادبی رضوی با بیان این مطلب گفت: این جشنواره از جمله برنامه‌های موضوعی دهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) است که به مناسبت میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت و نیز فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار به ویژه ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، شناسایی و ارج نهادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار، استفاده از ظرفیت‌های متنوع آفرینش‌ها و کوتاه‌ نویسیهای ادبی با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی دانست.

منفرد، محورهای جشنواره را تک ‌بیت‌ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا(ع)، تمثیل‌ها، رؤیا‌پردازیها و صور خیال و سایر آرایه‌های ادبی در شعر و نثر، زندگی‌نامه، سفر تاریخی امام رضا (ع) به ایران، جملات کوتاه با الهام از روایات و احادیت مرتبط با امام رضا (ع) با ذکر منبع روایات عنوان کرد.

به گفته وی با توجه به مصوبات کمیته برنامه ریزی دهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، جشنواره پیامک ادبی رضوی امسال برای نخستین بار به صورت یک برنامه مستقل در همه استانهای کشور با محوریت مرکز روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره پیامک ادبی رضوی تاکید کرد: مسئول برگزاری این جشنواره در استانها، مدیران روابط عمومی‌های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که با هماهنگی نماینده دبیرخانه جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در استان فعالیت می‌کنند.

منفرد در خصوص داوری آثار رسیده نیز گفت: پیامک‌های دریافتی که حائز شرایط مندرج در فراخوان باشند پس از بررسی اولیه در استان‌ها به دبیرخانه دائمی جشنواره پیامک ادبی رضوی مستقر در مرکز روابط عمومی برای ارزیابی نهایی ارسال می‌شوند.

وی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان در دو سطح ملی و استانی نیز گفت: در سطح ملی 14 نفر و در سطح استانی 32 نفر (از هر استان یک نفر) به عنوان برگزیده انتخاب و آثار برگزیده در قالب کتاب، چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

به گفته دبیر جشنواره پیامک ادبی رضوی، مراسم پایانی جشنواره همزمان با دهه کرامت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان، مسئولان، نمایندگان دبیرخانه و برگزیدگان در تهران برگزار می‌شود.

وی از جمله ویژگی‌های جشنواره امسال را انتخاب سه استان به عنوان «استان برگزیده» عنوان کرد و گفت: این انتخاب از سوی کمیته ارزیابی و نظارت پس از بررسی عملکرد استان‌ها در زمینه‌های اطلاع رسانی، چاپ و نشر، تولیدات رسانه‌ای و تبلیغات در پایان جشنواره صورت می‌گیرد.

منفرد تاکید کرد: فراخوان، ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره به همراه شیوه نامه اجرائی آن روی پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه به نشانی www.farhang.gov.ir قرار دارد.