همایش فصلی مدیران حوزه های هنری کشور برگزار می شود

رضا پارسیان ن‍ژاد به خبرنگار مهر گفت: این همایش با حضور رؤسای تمام مراکز استانی حوزه های کشور در روزهای 13 و 14 تیرماه به میزبانی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

وی بیان کرد: همچنین در این همایش محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری کشور به همراه معاونین و مدیران ستادی حضور می یابند.

پارسیان نژاد عنوان کرد: بررسی عملکرد حوزه های هنری استانها، تبیین سیاستهای اجرایی سال 91 و هم اندیشی پیرامون برنامه های سالجاری حوزه هنری، دستور کارهای این همایش است.

وی یادآور شد: این اولین بار است که همایش فصلی مدیران حوزه هنری کشور در شهر یاسوج برگزار می شود.

رونمایی از 10 کتاب تولیدی حوزه هنری استان

پارسیان نژاد با بیان اینکه این دومین سفر رئیس حوزه هنری کشور به این استان طی پنج ماه اخیر است، گفت: دکتر مومنی در این سفر با هنرمندان استان دیدار می کند و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنها قرار می گیرد.

رئیس حوزه هنری استان همچنین از رونمایی 10 جلد کتاب تولیدی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در این همایش خبر داد.

وی افزود: مجموعه شعر استان، مجموعه غزل استان، مجموعه آثار تجسمی، دو نمایشنامه، تحلیل وصیت نامه شهدا و نامه ای به یک شهید از جمله این کتب هستند.