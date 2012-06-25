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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات هفته آینده آغاز می شود

پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات هفته آینده آغاز می شود

پیش ثبت نام عتبات عالیات از سوی سازمان حج و زیارت از ساعت 8 صبح روز شنبه 10 تیرماه آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 21 تیر ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، متقاضیان تشرف به عتبات عالیات که مایل به اعزام از تاریخ 26 مرداد لغایت 26 مهرماه هستند ، با رعایت موارد مشروحه ذیل و با تکمیل فرم مربوطه در سایت پیش ثبت نام (http://atabat.haj.ir) می توانند برای خود وهمراهانشان پیش ثبت‌نام کنند.

روز پنجشنبه 22 تیرماه مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم حذف می شوند.
 
روز جمعه 23 تیرماه قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن شنبه24  تیر بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت یاد شده از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع شوند.
 
افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت کرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده اند در این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات آنان بر اساس گروه بندی مربوطه به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.
 
همچنین اطلاعات افرادی که در دوره قبل حایز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند، از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهند شد و در صورتی که این عزیزان مایل به تشرف در این دوره باشند ، لازم است مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کنند .
 
افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی 35 نفره می کنند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود ، گروه مذکور حذف شده و در قرعه کشی بعدی شرکت داده نخواهد شد .
کد مطلب 1634876

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