پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، متقاضیان تشرف به عتبات عالیات که مایل به اعزام از تاریخ 26 مرداد لغایت 26 مهرماه هستند ، با رعایت موارد مشروحه ذیل و با تکمیل فرم مربوطه در سایت پیش ثبت نام (http://atabat.haj.ir) می توانند برای خود وهمراهانشان پیش ثبت‌نام کنند.

روز پنجشنبه 22 تیرماه مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم حذف می شوند.

روز جمعه 23 تیرماه قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن شنبه24 تیر بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت یاد شده از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع شوند.

افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت کرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده اند در این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات آنان بر اساس گروه بندی مربوطه به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

همچنین اطلاعات افرادی که در دوره قبل حایز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند، از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهند شد و در صورتی که این عزیزان مایل به تشرف در این دوره باشند ، لازم است مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کنند .

افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی 35 نفره می کنند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود ، گروه مذکور حذف شده و در قرعه کشی بعدی شرکت داده نخواهد شد .