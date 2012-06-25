به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی که با برنامه چهار چهار دو رادیو جوان گفتگو می کرد ضمن اشاره به رعایت نشدن سقف قرارداد در برخی باشگاه های لیگ برتری گفت: سقف قرارداد مسئله ای است که به فدراسیون ها و مسئولین مربوط به آنها ارتباط دارد.

وی افزود: آنها باید ضوابطی را بگذارند و به باشگاه‌ها اعلام کنند و اگر کسی هم بر خلاف این موضوع کاری را انجام داد مسئولان موظفند مطابق با قوانین و قاعده های خودشان با افراد متخلف برخورد کنند.



وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با قانون مجلس مبنی بر تامین نشدن هزینه باشگاه ها از منابع دولتی گفت: این قانون صرفا برای حرفه ای ها اجرامی شود، در صورتی که باشگاه های ما هنوز حرفه ای نشده اند.



محمد عباسی ادامه داد: مطابق همان قانون تعریف حرفه ای بر عهده دستگاه متولی گذاشته شده است و اینگونه نیست که حرفه ای بودن را به هر باشگاهی اطلاق کنیم و کسی هم از این بابت منعی ندارد.