  1. ورزش
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

محمد عباسی:

فوتبال ایران حرفه‌ای نیست که بودجه دولتی نگیرد/ باید با متخلفان برخورد شود

فوتبال ایران حرفه‌ای نیست که بودجه دولتی نگیرد/ باید با متخلفان برخورد شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: فوتبال ما شامل تعریف حرفه ای آن نمی شود و باشگاه‌های ‌می‌توانند از کمک‌های دولتی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی که با برنامه چهار چهار دو رادیو جوان گفتگو می کرد ضمن اشاره به رعایت نشدن سقف قرارداد در برخی باشگاه های لیگ برتری گفت: سقف قرارداد مسئله ای است که به فدراسیون ها و مسئولین مربوط به آنها ارتباط دارد.

وی افزود: آنها باید ضوابطی را بگذارند و به باشگاه‌ها اعلام کنند و اگر کسی هم بر خلاف این موضوع کاری را انجام داد مسئولان موظفند مطابق با قوانین و قاعده های خودشان با افراد متخلف برخورد کنند.

وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با قانون مجلس مبنی بر تامین نشدن هزینه باشگاه ها از منابع دولتی گفت: این قانون صرفا برای حرفه ای ها اجرامی شود، در صورتی که باشگاه های ما هنوز حرفه ای نشده اند.

محمد عباسی ادامه داد: مطابق همان قانون تعریف حرفه ای بر عهده دستگاه متولی گذاشته شده است و اینگونه نیست که حرفه ای بودن را به هر باشگاهی اطلاق کنیم و کسی هم از این بابت منعی ندارد.

کد مطلب 1634884

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