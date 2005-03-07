البيان : بحرين ايران را به دخالت در امور داخلي خود متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه البيان نوشت : شيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير كشور بحرين از" بالارفتن تصاوير و سردادن شعارهاي خارجي وارداتي " در خلال مراسم عاشورا در اين كشور انتقاد كرد و ايران را به دخالت در امور كشورش متهم كرد .



البيان ادعا كرد: سفير ايران نيز به وزارت امور خارجه بحرين فراخوانده شده و در عين حال يك مقام ايراني براي حل اين مساله به منامه سفر كرده است.



اين وزير بحريني نارضايتي شديد خود را از آنچه كه نخلفات در روز عاشورا از جمله توزيع بيانيه هايي بر خلاف قوانين اين كشور خوانده ابرازداشته است و تهديد كرده است تدابيري براي جلوگيري از تكرار آن انجام خواهد داد.



به گفته وي در مراسم عاشوراي امسال مسائلي مغاير با ويژگي اين مناسبت ديني صورت گرفت .



انتقادهاي شيخ راشد در نشستي كه روز گذشته در مجلس نمايندگان بحرين بنا به درخواست وي براي توضيح آنچه وي تخلفات صورت گرفته در مراسم عاشوراي امسال در بحرين ناميد، مطرح شد.



وزير كشور بحرين گفت : تدابير قانوني براي جلوگيري از اين تخلفات در مرحله اجرا است .



البيان نوشت : بر اساس منابع آگاه انتظار مي رود كه دولت قانون مطبوعات را براي جلوگيري از توزيع و انتشار بيانيه هاي مخالف اجرا كند و دستورات لازم را به شهرداري ها براي پاكسازي پارچه نوشته ها و پلاكاردها وتصاوير از اماكن غير مجاز صادر كند.



بر اساس اين منابع مقامات بحرين از آنچه در روز عاشورا روي داده است بسيار ناراضي هستند و چه بسا براي اولين بار است كه تصميم خود را براي در پيش گرفتن اقداماتي اعلام مي كنند ، دست اندركاران مراسم روز عاشورا در بحرين اميدوار هستند كه اين اقدامات بر اساس اصل گفتگو انجام شود.



ناظران ارزيابي مي كنند كه گام دولت با هدف تحقق چند چيز است اول جلوگيري از شعارها و تصاوير رهبران غير بحريني كه مقامات بحريني اين تصاوير را باعث اخلال در اصول ملي خود مي دانند، صورت گيرد، مقامات بحريني خواهان آن هستند كه در مراسم عاشورا تنها شعارها و مديحه سرايي بحريني و نه غير بحريني اجرا شود.



منابع آگاه بحريني اعلام كردند وزارت امور خارجه بحرين سفير ايران را در منامه فراخواند و خواستار احترام به روابط دوجانبه شد اين منابع توضيحي درباره اينكه آيا اين فراخواني با آنچه در روز عاشوراء روي داد ارتباطي داشته است يا خير ندادند.



البيان نوشت : صباح زنگنه يكي از مسئولان وزارت امور خارجه ايران در حال حاضر براي بررسي روابط ميان دو كشور همسايه در منامه بسر مي بردروابط ايران و بحرين اواخر دهه نود شاهد بحران عميقي در پي اتهامات منامه به تهران مبني بر دخالت درامور داخلي خود و دست داشتن در حوادث خشونت آميز طائفه اي در اين كشور بود.