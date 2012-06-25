قطع ارتباط اینترنت مشترکان استان البرز/ مخابرات کرج: قطعی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری های انجام شده از کاربران شرکت های PAP در استان البرز نشان می دهد که ارتباط اینترنت این مشترکان بالغ بر 24 ساعت است که قطع شده و تماس این مشترکان با مراکز تماس شرکتهای ارائه دهنده از قطعی ارتباط کانال شرکتهای PAP و مخابرات حکایت دارد اما مسئولان شرکت مخابرات اعلام کرده اند که در این زمینه قطعی وجود ندارد.

احمدرضا نخجوانی - مدیرعامل یکی از شرکتهای PAP با تائید قطعی به وجود آمده در ارتباط مشترکان استان البرز به مهر گفت: حدود 27 ساعت است که تمامی سرویس های کاربران اینترنت که از طریق بستر انتقال مخابرات از کرج به تهران دریافت می شده اختلال پیدا کرده و در این راستا ارتباط 20 هزار مشترک ما به طور کامل قطع شده است.

وی با بیان اینکه پیگیری های انجام شده از مخابرات استان البرز و اداره دیتای مخابرات تهران حاکی از آن است که بروز مشکل در فیبر تهران و کرج عامل این اختلال است، ادامه داد: مخابرات این مشکل را برای مشترکان خود برطرف کرده اما مشترکان شرکتهای PAP همچنان با این قطعی مواجه هستند و هیچکس پاسخگو نیست.

مدیرعامل شاتل با تاکید براینکه تمامی شرکتهای PAP که از بستر انتقال مخابرات سرویس دریافت می‌کنند هم اکنون در ارتباط مشترکان خود با قطعی روبرو هستند ادامه داد: ما این مشکل را حتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده و در حال پیگیری هستیم.

در این راستا مهمان نواز مدیر مخابرات البرز در پاسخ به قطعی به وجود آمده برای اینترنت کاربران کرجی به مهر گفت: ارتباط مشترکان قطع نیست و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی توضیح بیشتری دراین زمینه به مهر ارائه نداد.