وضعیت نامعلوم دارالقرآنها در نظام 3-3-6/ نگرانی مدیران مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، این مراکز با جذب کارشناسان قرآنی متخصص، برگزاری مسابقات، تحقیق و پژوهش و گسترش فرهنگ نرم افزاری، آموزش قرآن را با هدف کیفیت بخشی انجام می دادند.

آمارها حاکی از آن است، که خانواده ها، تمایل دارند کودکان و نوجوانان خود را به این مراکز بفرستند تا از جمله حافظان و قاریان برجسته این کتاب آسمانی شوند.

اکنون پس از استقرار نظام 3-3-6 و نیاز به تأمین کلاس پایه ششم، بخشنامه ای به مدارس و دارالقرآن ها ارسال شده است که مدیران را نگران و به اعتراضات آنان دامن می زند.

طرح های قرآنی ناتمام

مدیر مدرسه تخصصی قرآن "احمد عظیمی" نیشابور در این رابطه می گوید: سال گذشته 3 طرح قرآنی در آموزش و پرورش اجرا شد که هر3 ناتمام مانده و مشکل دار است.

محمد نوری که 7 سال سابقه کار در امور قرآن دارد، می افزاید: در طرح ملی حفظ، شاهد ارائه آمار دروغین؛ در طرح مدارس قرآنی شاهد پرداخت حق الزحمه ناچیز 60 هزار تومانی برای یک سال هستیم و در طرح اهداء سیم کارت و نرم افزار قرآنی دیدیم چگونه مشکلات برای دانش آموزان و خانواده ها ایجاد شد که در نهایت مجبور و موظف به جمع آوری آن سیم کارت ها شدیم.

این مدیر می افزاید: دروغ گفتن در مجموعه قرآنی درست نیست، ما برای کتاب دین خود ناراحتیم.

یکی دیگر از مدیران مدارس قرآنی با نگرانی از حذف این مدارس از سیستم بکفا و عدم وجود جایگاه قانونی آن اظهار می دارد: پرسش من این است که دانش آموزان و مدیران این مدارس چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

وی معتقد است: هر چند وزیر خدمات ارزنده ای انجام داده، اما با حذف دارالقرآن ها تیشه به ریشه دانش آموزان قرآنی می زند.

مدیر یکی از مراکز قرآنی سرخس نیز می گوید: متاسفانه در آموزش و پرورش کار کارشناسی در منظر قرآن انجام نشده است.

کرمانی می افزاید: دارالقرآن ها قرار بود استعدادها را شکوفا کند اما حذف آنها با این هدف هم خوانی ندارد.

وی با ناراحتی ادامه می دهد: بخشنامه می کنند حق الزحمه ها اینگونه است اما زمان پرداخت اعلام می کنند، بودجه تأمین نشده است.

سرانجام تابلوهایی که بالا رفت

مدیر دارالقرآن امام رضا از ناحیه 3 مشهد صدور بخشنامه تبدیل دارالقرآن ها به مدارس ابتدائی را کاری عقلانی نمی داند و می افزاید: طرح برچیده شدن این مراکز از 2 سال پیش همزمان با بالا رفتن تابلو مدارس قرآنی مطرح شد.

زهره اصغری می گوید: اگر مدارس توان تربیت متخصص قرآنی را داشتند، تاکنون چه می کردند.

وی اذعان می دارد: من به عنوان نماینده 300 خانواده در نشست تخصصی مدیران قرآنی این مسائل را به مسئولین عنوان کردم.

نورانی مدیر دارالقرآنی از درگز نیز می گوید: تحول در آموزش و پرورش باید از معلم آغاز شود، متاسفانه کمبود نیروی انسانی در طرح ایجاد مدارس قرانی مرتفع نشده و هنوز مکان و امکانات موجود کفایت نمی کند.

وی تصریح می کند: اجرای طرح های ناقص و مختلف، حیثیت آموزش و پرورش را زیر سئوال می برد من و همکارانم افسرده و دلسرد احساس می کنیم تمام کارهایمان تاکنون بیهوده بوده است.

مدیر دارالقران گلبهار که شعبه ای از اولین مدرسه قرآن کشور در چناران است، می گوید: وقتی گفتند مربی آزاد نگیرید 12 کلاسمان تبدیل به 3 کلاس شد، متاسفانه روسای ادارات هم توجیه نیستند.

وی که 5 سال است مدیر مرکز قرآن است با بیان اینکه فضای دارالقرآن به همراه نیروی تخصصی می تواند برای قرآن کارآمد باشد، یاد آور می شود: در برخی مدارس، کلاس ها را در نوبت عصر حتی در انباری تشکیل می دهند که شادابی وفضای دوستانه دارالقران ها را ندارد.

طاهره غلامحسینی مدیر دارالقرآن پیامبر اعظم از ناحیه 2 معترضانه می گوید: چرا سهمیه خانم ها در مدارس تخصصی قرآن کمتر از مدارس پسرانه است.

وی می افزاید: عدم به کار گیری نیروهای آزاد متخصص سبب می شود آنان با 12 سال سابقه کار از روی نیاز وارد مراکزی شوند که سنخیت اجتماعی و فرهنگی با آنها ندارند.

یکی از مدیران دیگر دارالقرآن با 10 سال سابقه، تحقیق، پژوهش و پرورش حافظان قرآن معتقد است مراکز وقفی ویژه فعالیت قرآنی، اگر مدرسه شود واقفان را معترض می سازد.

اعلام حق الزحمه ای کردن حفظ قرآن نیز از دیگر موارد نگران کننده ای است که برای مدیران مدارس قرآنی نگران کننده است مریم حقدوست دراین باره می گوید: بخشنامه شد هر همکار فرهنگی و دانش آموز یک صفحه قرآن حفظ کند 2500 تومان پاداش می گیرد حالا دانش آموزانی هستند که نیم جزء قرآن حفظ کردند و برای کسری پول خرید اتومبیل پدر از مدیرانشان پاداش طلب می کنند، این در حالی است که از پول خبری نیست.

فضای آموزشی قرآنی محور اصلی سند تحول بنیادین

معاون پرورشی، فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش نیز در این خصوص می گوید: در فعالیت های قرآنی نباید جزیره ای عمل کرد، فعالیت های قرآنی استراتژی کلی آموزش و پرورش را بیمه می کند و اگر جزیره ای عمل کنیم، نمی توانیم موفق شویم.

محمد جواد اورعی غلامی می افزاید: فضای تعلیم و تربیت با مبانی قرآنی محور اصلی سند تحول بنیادین است.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید مدارس قرآنی در سال جدید تحصیلی به صورت تخصصی تا پایه سوم ابتدائی فعالیت می کنند؛ می افزاید: دارالقرآن ها نیز اگر ظرفیت ابتدائی داشته باشند می توانند با این هدف به فعالیت خود ادامه دهند.

غلامی اظهار می دارد: مدارس قرآنی نیز در نوبت دوم به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی در خصوص رفع شبهه تعطیلی دارالقرآن ها بیان می دارد: هم اکنون بخش پرورشی در گروه یک نیروی انسانی قرار داشته و در صدد رفع مشکلات نیروی انسانی هستیم اما در این ظرفیت جدید باید از اول مهر کار را با قوت انجام داده و مطمئن باشیم دارالقرآن ها تعطیل نمی شوند.

وی می گوید: سیاست جدید آموزش و پرورش در راستای اجرای نظام 3-3-6، تقویت مباحث قرآنی همراه با ظرفیت های جدید ایجاد شده است.

400 نیروی جدید در دارالقرآن ها جذب می شوند

وی بیان می کند: فعالیت های گذشته به قوت خود باقی و ادامه می یابد تا با ورود 400 نیروی جدید مشکل مرتفع شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا لیست نیروهای انسانی دارالقرآن ها از سیستم حذف شده است بیان می دارد: ظرفیت نیروها در این سیستم پیگیری و تربیت قرآنی، بالندگی قرآنی و گسترس مدارس قرآنی هدف اصلی آموزش و پرورش است.

رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل آموزش و پرورش در پاسخ به اعتراضات مدیران مدارس قرآنی می گوید: من با معاون، مشاور و حتی خود وزیر در خصوص مشکلات موجود مصوبه جدید استقرار نظام 3-3-6 صحبت کردم و منتظر پاسخ هستیم.

میکائیل باقری مدعی است: ما تنها استانی هستیم که در سامانه طرح ملی حفظ، می خواهیم کیفی کار کرده و نظارت داشته باشیم.

باقری با بیان اینکه خراسان رضوی مرجع سایر استان ها در کشور است، تصریح می کند: تلاش مدیران ما بر نگهداشت دانش آموز و افزایش میزان حفظ آنان است.

وی با ابراز خرسندی از به کار گیری 5 هزار نیروی متخصص در کشور، بیان می دارد: مجوز 120 هزار ساعت اضافه کار نیز از دیگر راهکار هایی است که 90 درصد مشکلات فراروی نیروی انسانی را مرتفع می سازد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص الزامات استقرار این نظام آموزشی می گوید: مدیران ادارات موظفند برنامه ریزی لازم در خصوص استفاده از دارالقرآن ها به عنوان مدرسه تخصصی قرآنی ابتدائی برابر ضوابط اعلام شده را داشته باشند.

دارالقرآن ها تعطیل نمی شوند

محمد تقی فخریان می افزاید: در نوبت صبح این مراکز بایستی آموزشگاه ابتدائی دایر شود.

وی می گوید: در راستای اجرایی شدن نظام 6.3.3 دارالقرآن ها به هیچ وجه تعطیل نمی شوند.

وی می افزاید: سامانه بگفا تعریف ویژه ای برای این مدارس تخصصی قرآن انجام داده تا جهت پرداختها وجذب نیروی انسانی مشکلی پیش نیاید.

وی تصریح می کند: طبق دستورالعمل جدیدی که به تصویب شورای عالی فرهنگی نیز رسیده است، از هزار و 54 مدرسه قرآنی که سال گذشته در نوبت صبح فعال بودند،54 مدرسه در سال جدید تحصیلی در دو نوبت فعال می شوند که همان دارالقرآنهای قدیم هستند.

وی می گوید: بر اساس این دستور العمل مدارس تخصصی قرآن به مدارسی اطلاق می شود که دانش آموزان در پایه تحصیلی خود درس می خوانند اما بین 2 تا 6 ساعت نیز تعالیم تخصصی قرآن می بینند، این مدارس دارای کادر مجرب قرآنی و با تجهیزات خاص فعالیت کرده و گواهینامه تخصصی نیز صادر می کنند.

آمادگی تاسیس 420 مدرسه قرآن در خراسان رضوی

فخریان اظهار می دارد:هم اکنون آمادگی تاسیس 420 مدرسه تخصصی قرآن در این استان وجود دارد، اما تعدادی از مدارس تخصصی که صبح فعال بودند با رویکرد آموزش ابتدایی در نوبت صبح و بعد از ظهر نیز قرآن می آموزند.

وی هدف ایجاد این مدارس خاص را نهادینه شدن جایگاه مدارس قرآنی می داند و در خصوص طرح ملی حفظ قرآن می افزاید: تا کنون 220 هزار دانش آموز و فرهنگی در این طرح ثبت نام کرده که از یک تا 30 جز را آزمون داده و به مراحل بعد معرفی می شوند.

وی با بیان این که خواست وزارت شرکت 20 درصد جامعه فرهنگی و دانش آموزی خراسان رضوی در این طرح ملی بوده، تاکید می کند: اما پیش بینی می شود نزدیک به 22 درصد از حافظان در این حرکت معنوی حاضر شوند.

فخریان در مورد شائبه وجود بخشنامه پاداش 2500 تومان برای حفظ صفحه ای قرآن توسط دانش آموزان می گوید: کف رقم برای یک جز 25 هزار تومان بوده است و این بد سلیقگی برخی مدیران است که جایگاه قرآن را خدشه دار کرده اند، البته قرار بوده دانش آموزان با این هدیه به سفرهای زیارتی بروند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در باره به کارگیری نیروهای آزاد در مدارس تخصصی قرآن، بیان می دارد: از سال 89 ممنوعیت به کارگیری این نیروها به ما ابلاغ شد، و سعی داریم بهترین نیروها را از طریق آزمون و مصاحبه برای این مراکز به کار گیریم.

وی درخصوص تغییر کاربری دارالقرآنهای وقفی در اجرای نظام 6.3.3 پاسخ می دهد: نظر واقفین برای ما محترم است و ما با آنها به توافق می رسیم.

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گزارش: عزت خیابانی