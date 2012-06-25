برگزاری هفته پایداری ایلام در تهران/ لزوم معرفی همه جانبه استان

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غرب کشور به عنوان یکی از کم جمعیت ترین استانهای کشور دارای توانمندی های مختلف کشاورزی، گردشگری، نفت و گاز، منابع طبیعی و..است.
این استان به زعم داشتن استعدادهای فروان بعد از گذشت 28 سال از جنگ هنوز به توسعه مطلوب نرسیده است.
یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام در طول 30 سال گذشته عدم معرفی درست این استان در کشور بوده است.
اول از همه اینکه در حال حاضر بسیاری از هم وطنان ما نسبت به ویژگی ها و توانمندیهای مردم و استان ایلام بی اطلاع هستند.
استان ایلام حضور چشمگیری در هشت سال دفاع مقدس داشت ولی بسیاری از فداکاری های مردم استان در جنگ نادیده گرفته شد و مردم نسبت به اتفاقات جنگ در استان ایلام به عنوان خط مقدم هشت سال جنگ تحمیلی بی اطلاع هستند.
عدم معرفی استان ایلام و استعدادها و ویژگی های منحصر به فرد آن یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی استان به شمار می رود.
به عنوان نمونه استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور است ولی این منابع عظیم باعث تحول در استان 600 هزار نفری ایلام نشده است.
در دو سال اخیر به مناسبت سالروز آزادسازی مهران در 10 تیرماه، هفته پایداری با هدف معرفی استان ایلام در جنگ و معرفی استعدادهای استان برای سرمایه گذاری برگزار شده است که در سال جاری نیز این هفته در تهران برگزار می شود که معرفی دقیق استان در این برنامه ها امری ضروری است و باید از این فرصتها به نحو احسنت استفاده کرد تا مردم با حصول شناخت نسبت به استان ایلام و ظرفیتهای آن این استان را نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند و این امر رونقی چشمگیر در امر گردشگری در استان داشته باشد.
استاندار ایلام در این ارتباط در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف از نامگذاری هفته پایداری گفت: هدف ما این است که در این ایام فرصتی برای بازخوانی دوران جنگ پیدا شود و مدل مقاومت در ایلام به عنوان الگو مطرح شود.
مجتبی اعلایی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی پایداری گفت: در این هفته روش ها و مدل های مقاومت زیر ذره بین قرار می گیرد و تجزیه و تحلیل می شود چرا که این مدل دفاع بومی مدلی مثال زدنی از پدافند غیرعامل است.
استاندار ایلام افزود: در این یک هفته هنرهای مغفول مانده ایلام را در کنار مقاومت ها و رشادت های این مردم به نمایش خواهیم گذاشت.
این مسئول تصریح کرد: ما نیازمند بازخوانی دوران جنگ و مدل های مقاومت به ویژه مدل مقاومت در استان ایلام در برابر متجاوزان بعثی صدام هستیم زیرا مدل مقاومت ایلامی ها در طول هشت سال دفاع مقدس در حوزه پدافند غیرعامل مثال زدنی است.
استاندار ایلام پایداری را موجب حیات جامعه دانست و افزود: استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس 300 بار بمباران شد اما مردم آن ماندند و پایداری کردند و این پایداری موجب پیروزی آنان شد.
وی گفت: برای بازخوانی و بررسی بیشتر مقاومت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس همایش بین المللی پایداری در آینده نزدیک برپا می شود.
اعلایی با اشاره به بیش از 420 کیلومتر مرز عراق با ایران گفت: کمتر از نیمی از مرز ما با عراق برای ایلام است و نقشه ایلام به صورت طولی در امتداد مرز قرار دارد.
استاندار ایلام گفت: جنگ ایلام سه ماه قبل از آغاز جنگ عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359 اغاز شده بود.
هرجای ایلام دارای شگفتی است از دشت ها و کوهها گرفته تا دریاچه ها و خانه ها و روستاها که هر کدام جلوه ای طبیعی است.
ایلام هرچند کوچک است ولی ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار زیادی از جمله در بخش گردشگری دارد که برای هر گردشگری لذت بخش است.
سرزمین طلوع آفتاب در غربی ترین گوشه جغرافیایی این سرزمین پهناور و در مجاورت کشور عراق و استانهای لرستان و کرمانشاه جای گرفته است.
استان سرسبز و کوهستانی ایلام همچون نگینی در صدف در دل کوه های سر به فلک کشیده و همیشه استوار زاگرس جای گرفته و دارای جاذبه های فراوانی برای جذب گردشگران است.
ایلام اگرچه جزو کوچک ترین استان های کشور محسوب می شود اما دارای تنوع جالب توجهی است، تا حدی که می توان به راحتی چهار فصل را در آن حس کرد، فاصله کوهستان های برف پوش تا دشت های گرم و بلوط های کهنسال تا نخل های سر برافراشته تنها چند کیلومتر است.
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