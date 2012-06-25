برگزاری هفته پایداری ایلام در تهران/ لزوم معرفی همه جانبه استان

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غرب کشور به عنوان یکی از کم جمعیت ترین استانهای کشور دارای توانمندی های مختلف کشاورزی، گردشگری، نفت و گاز، منابع طبیعی و..است.

این استان به زعم داشتن استعدادهای فروان بعد از گذشت 28 سال از جنگ هنوز به توسعه مطلوب نرسیده است.

یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام در طول 30 سال گذشته عدم معرفی درست این استان در کشور بوده است.

اول از همه اینکه در حال حاضر بسیاری از هم وطنان ما نسبت به ویژگی ها و توانمندیهای مردم و استان ایلام بی اطلاع هستند.

استان ایلام حضور چشمگیری در هشت سال دفاع مقدس داشت ولی بسیاری از فداکاری های مردم استان در جنگ نادیده گرفته شد و مردم نسبت به اتفاقات جنگ در استان ایلام به عنوان خط مقدم هشت سال جنگ تحمیلی بی اطلاع هستند.

عدم معرفی استان ایلام و استعدادها و ویژگی های منحصر به فرد آن یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی استان به شمار می رود.

به عنوان نمونه استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور است ولی این منابع عظیم باعث تحول در استان 600 هزار نفری ایلام نشده است.

در دو سال اخیر به مناسبت سالروز آزادسازی مهران در 10 تیرماه، هفته پایداری با هدف معرفی استان ایلام در جنگ و معرفی استعدادهای استان برای سرمایه گذاری برگزار شده است که در سال جاری نیز این هفته در تهران برگزار می شود که معرفی دقیق استان در این برنامه ها امری ضروری است و باید از این فرصتها به نحو احسنت استفاده کرد تا مردم با حصول شناخت نسبت به استان ایلام و ظرفیتهای آن این استان را نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند و این امر رونقی چشمگیر در امر گردشگری در استان داشته باشد.

استاندار ایلام در این ارتباط در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف از نامگذاری هفته پایداری گفت: هدف ما این است که در این ایام فرصتی برای بازخوانی دوران جنگ پیدا شود و مدل مقاومت در ایلام به عنوان الگو مطرح شود.

مجتبی اعلایی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی پایداری گفت: در این هفته روش ها و مدل های مقاومت زیر ذره بین قرار می گیرد و تجزیه و تحلیل می شود چرا که این مدل دفاع بومی مدلی مثال زدنی از پدافند غیرعامل است.