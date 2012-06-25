نسبت استاد به دانشجو در پزشکی/ مشکل ماندگاری اساتید در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محققی افزود: در سال 84 حدود 42 درصد از مجموعه اعضای هیات علمی وزارت بهداشت مربی بودند که اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان به 24 درصد رسیده و سعی می کنیم در برنامه پنجم توسعه به سمت صفر شدن آن پیش برویم و در مقابل استادیار، دانشیار و استاد بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: با آموزش ها و تلاش های صورت گرفته امید است در پایان برنامه پنجم، اعضای هیات علمی ما یک پله ارتقا یافته و به مرتبه استادی، استادان ممتاز و بالاتر از آن ارتقا یابند.

دکتر محققی تاکید کرد: ورود اعضای هیات علمی علوم پایه به دانشگاه ها از رتبه دکتری تخصصی (Ph.D) و در بخش بالینی از رتبه دانشنامه تخصصی باید باشد که در این باره خوشبختانه نیروی انسانی کافی داریم و آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به طور کامل اجرایی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به کمبودهای حوزه هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: کوچک بودن ساختار مرکز امور هیات علمی، ماندگاری استادان در مناطق محروم، مشکلات رفاهی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها، کم بودن سرانه فرهنگی و رفاهی آنان، کمبود فضاهای فیزیکی و عدم تقویت بایسته نهادهای نظارتی بر امور هیات علمی از جمله هیات ممیزی مرکزی و دانشگاه ها، از جمله مشکلات این حوزه است.