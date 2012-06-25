ایران برابر قطر به پیروزی رسید/ دومین پیروزی برای شاگردان منصوریان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران بعدازظهر امروز دوشنبه به مصاف تیم قطر رفت و با گلهای محمدرضا خانزاده در دقیقه 29 و کاوه رضایی در دقیقه 31 و با نتیجه 2 بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید. در این دیدار که شاگردان علیرضا منصوریان برتر از حریف بودند محمد امین حاج محمدی با کارت زردی که دریافت کرد دیدار بعدی را از دست داد.

صحنه ای از دیدار تیم فوتبال زیر 22 سال ایران و قطر

تیم فوتبال زیر 22 سال کشورمان که در دیدار نخست برابر کویت به پیروزی رسیده بود، روز پنجشنبه هشتم تیرماه در سومین دیدار خود به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت. مسابقات این تیم در ورزشگاه هانگ جابت شهر مالاکا برگزار می شود. برنامه ادامه دیدارهای تیم ایران به شرح زیر است:

* پنجشنبه 8 تیرماه 91

- کویت - تاجیکستان ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا

- مالدیو - ایران ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا

- بحرین – قطر ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا



* شنبه 11 تیرماه 91

- قطر - کویت ساعت 16 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا

- مالدیو - بحرین ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ تا می لاکا

- ایران - تاجیکستان ساعت 13 به وقت تهران ورزشگاه هانگ جابت می لاکا