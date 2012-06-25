171 کانون فرهنگی هنری در قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رمضانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل ارشاد استان برگزار شد، اظهارداشت: برنامه های اوقات فراغت در 110 کانون فرهنگی، هنری مساجد از 10 تیر ماه آغاز شده و تا 15 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: به منظور تقویت باورهای دینی و روحیه معنوی در میان نوجوانان و جوانان با برنامه های انجام شده در صددیم تا در کلاسهای تابستانی کانون های فرهنگی ضمن برپایی اردو های تفریحی ورزشی و نشاط آور نسبت به تشکیل کلاسهای عقیدتی و احکام نیز با جدیت بیشتری اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه 171 کانون فرهنگی، هنری تا سال گذشته در استان فعالیت داشته اند، تصریح کرد: در سال جاری برای فعالیت 31 کانون جدید مجوز فعالیت صادر خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین عنوان کرد: برنامه های اصلی کانون های مساجد استان در قالب 10 عنوان برای پربار کردن اوقات فراغت گروه های سنی مختلف پیش بینی شده که خوشبختانه با استقبال خوب نوجوانان و جوانان روبرو شده است.

حجت الاسلام رمضانی افزود: این برنامه ها شامل کلاس های قرآنی، فنی و حرفه ای، آموزش احکام به خانواده ها، مشاوره در مساجد، ورزش، اردوهای تفریحی، پژوهش ونشریات تجربی است.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان هم خبر داد و افزود: همزمان با هفته سراسری مساجد، نمایشگاه توانمندی های کانون ها در مزار شهدای قزوین از 31 مرداد ماه تا چهارم شهریور ماه با 20 غرفه آغاز به کار خواهد کرد.

برگزاری نخستین جشنواره سرود رضوی روستایی



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین از برگزاری نخستین جشنواره سرود رضوی روستایی در اواخر تیر ماه سال جاری در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 600 نخبه روستایی در کشور شناسایی شده اند، گفت: بر اساس سهمیه تعیین شده 15 تا 20 نخبه در استان قزوین شناسایی شده است و توجه به روستاها از موضوعات جدی در کانون های مساجد است.

حجت الاسلام رمضانی از اجرای طرح قرآنی 1446 خبر داد و افزود: از دیگر برنامه های کانون مساجد برای پر کردن اوقات فراغت جوانان طرح قرآنی 1446 است که با همکاری دبیرخانه کانون های مساجد استان انجام می شود که در اجرای این طرح شرکت کنندگان ضمن حفظ 30 جزء قرآن کریم با آموزه های دینی آشنا می شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین اندیشه آسمانی را از دیگر برنامه های کانون مساجد عنوان کرد و افزود: در اوایل شهریور ماه با شرکت اعضاء هنرمندان کانون های مساجد، دوره آموزشی برای شرکت کنندگان در مشهد مقدس برگزار می شود.



وی برنامه ریزی در کانونهای مساجد را با اهمیت عنوان کرد و گفت: برنامه های پیش بینی شده در مدت یک سال برای کانون های مساجد استان با 28 محور تنظیم شده که این محورها باید در طول سال برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اجرا شود.



حجت الاسلام رمضانی یادآورشد: آموزش قرآن، مرجع شناسی، برگزاری کلاس های آموزش تخصصی، فعالیت های هنری، جلسات آموزرش والدین، هسته های پژوهشی دانش آموزی و سنگر نت از دیگر برنامه های کانون مساجد است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه کانون های مساجد به عنوان یک تشکل غیردولتی به دنبال سیاست گذاری برنامه های فراغتی جوانان و نوجوانان است و اجرا و توسعه این برنامه ها جزء مهمترین برنامه های کانون ابشمار می رود و دبیرخانه کانون ها نیز نظارت غیرمستقیم در این برنامه ها دارد.

وی با اشاره به لزوم توجه به نیازهای جوانان در اجرای برنامه های اوقات فراغت یادآورشد: امیدواریم برنامه های اوقات فراغت در سال جاری پربارتر از سال های گذشته برگزار شود و شاهد استقبال جوانان و نوجوانان از این برنامه ها و حضور هرچه بیشتر این گروه در مساجد باشیم.