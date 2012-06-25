سند راهبردی سوادآموزی کهگیلویه وبویراحمد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری بعدازظهر دوشنبه در همایش رونمایی این سند گفت: این سند برنامه کاری مبتنی برگذشته عملکرد سوادآموزی برای ریشه کنی بیسوادی درگروه سنی 10 تا 49 سال استان تا پایان سال 92 است.

وی بیان داشت: این سند در راستای چشم انداز وافق برنامه استانی، فعالیتهای تحکیم و تثبیت سواد، خدمات مکاتبه ای و رسانه ای، برنامه خواندن با خانواده، مراکز یادگیری محلی و راهبردهای برنامه تدوین شده است.

طاهری با بیان اینکه برگزاری جشن پایان بی سوادی مستلزم مشارکت و همکاری مردم و دستگاههای اجرائی است، افزود: این کار با شناسایی و جذب بی سوادان از سوی معلمان مدارس به ویژه در روستاها، آموزشیاران ومدیران مجتمع های آموزشی وپرورشی انجام می شود.

راه اندازی دو دانشگاه فرهنگیان در استان

مدیر کل آموزش و پرورش گفت: سندراهبردی، سوادآموزی و ارتقاء آموزش بزرگسالان را در برنامه توسعه پنجم کشور محقق خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای نظام 3-3-6 درآموزش و پرورش گفت: دوره آموزشی معلمان پایه ششم ابتدایی روز سه شنبه باعنوان شکوه تحول آغاز می شود.

طاهری با بیان اینکه دو دانشگاه وی‍ژه فرهنگیان در استان راه اندازی می شود، اظهار داشت: دو پردیس دانشگاهی مردان و زنان از بین فرهنگیان استان دانشجو می پذیرد.

وی عنوان کرد: براساس قانون، دستگاههای اجرایی موظف به مشارکت در امر هوشمندسازی مدارس هستند و تحقق آن مستلزم همکاری و همراهی فرمانداران است.

29 هزار بی سواد در استان وجود دارد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان نیز در این همایش گفت: براساس سامانه سوادآموزی در گروه هدف 10تا 49 سال، 29 هزار و142 بی سواد دراستان وجود دارد.

مسعود ارجمند افزود: از این تعداد 15هزار نفر درسال 91 و بقیه در سال 92 زیر پوشش سوادآموزی قرار می گیرند.

وی بیان داشت: علاوه برسوادآموزی در 30 مرکز یادگیری محلی 14 هزار و 200 نفر مهارتهای اساسی زندگی ومهارتهای شغلی را آموخته اند.

ارجمند عنوان کرد: تحقق برنامه های سند راهبردی سوادآموزی مستلزم مشارکت همگانی است.

رئیس آموزش وپرورش دهدشت نیز در این همایش گفت: 55 مجتمع آموزشی و پرورشی در680 روستای کهگیلویه مشغول فعالیت در امر سوادآموزی هستند.

فریدون فاطمی زاده افزود: این همایش باشرکت مسئولان آموزش و پرورش استان و 250 نفر از آموزشیاران سوادآموزان و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی در سالن دانشگاه آزاد دهدشت برگزار شد.