مدیر منطقه ویژه گردشگری "شورابیل" اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید این منطقه هدف از ایجاد مدیریت مستقل در شورابیل را توسعه، بهسازی و تسریع در روند کارها عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شورابیل بعنوان قطب گردشگری شهر اردبیل باید به نگین تفرجگاهی تبدیل شود تا بتوان خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران داد.

وی خواستار جمع آوری بموقع زباله ها و نظافت محیط اطراف شورابیل، بهسازی پیاده روها، اصلاح هندسی ورودی شورابیل، تامین استاندارد لازم وسایل و دستگاههای بازی، مناسب سازی سرویسهای بهداشتی و احداث و تکمیل پارکهای موجود، ایجاد رینگ پیاده روی در محدوده شورابیل شد.

مجتمع تفریحی ورزشی شورابیل در جنوب شهر اردبیل واقع شده و دارای دریاچه طبیعی با چشم اندازی زیبا است که همه ساله پذیرای انبوه گردشگران و شهروندان اردبیلی است.

این مجموعه مجهز به شهر بازی، پارکهای عمومی، قایقرانی و سایر امکانات رفاهی و خدماتی است.





