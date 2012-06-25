سرقت عروس از منزل مادر شوهر

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ به دنبال وقوع سرقت از منزلی، ماموران استان قم پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی، به عروس خانواده مشکوک شده و وی را مورد بازجویی قرار دادند.



وی در ابتدا منکر سرقت بود اما در بازجوییهای فنی و تخصصی انجام شده توسط کارآگاهان چاره ای جز اعتراف نداشته و به سرقت از منزل مادر شوهر خود اعتراف کرد.



وی اختلافات خانوادگی را علت این سرقت بیان کرده و در ادامه با تلاش کارآگاهان اموال مسروقه نیز به مالباخته تحویل داده شد.



هشدار پلیس به منظور جلوگیری از سرقت



پلیس جهت جلوگیری از سرقت هشدار می دهد که از نگهداری وجوه نقد و اشیاء قیمتی مانند طلا و جواهر در منزل پرهیز کنید.



بنا به توصیه پلیس در حد امکان از خالی گذاشتن منزل خودداری کرده و از قرار دادن کلید در دسترس افراد ناشناس و نامطمئن پرهیز کنید، همچنین برای اطمینان بیشتر بر روی دیوارها، کلیه پنجره ها و نقاط قابل نفوذ حفاظ محکم و مقاوم نصب کنید.



تصادف مرگبار موتورسیکلت و پراید



در پی اطلاع از وقوع یک فقره تصادف فوتی، اکیپی از ماموران گشت فوریتهای پلیسی 110 به محل وقوع حادثه اعزام شدند.



در بررسی صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که بر اثر این تصادف راکب موتورسیکلت در دم جان باخته است.



در ادامه ترک نشین موتورسیکلت که پسری 12 ساله بود نیز به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد.