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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۱۹

درآستانه نشست اتحاديه عرب و بر اساس تحليل رسانه ها؛

انتظار مي رود كشورهاي عربي خواستار خلع سلاح اتمي اسرائيل شوند

يك گزارش رسانه اي حكايت از آن دارد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي انتظار دارد تا كشورهاي عربي در گردهمائي آتي اتحاديه عرب خواستار آن شوند تا آژانس دست به خلع سلاح اتمي اسرائيل بزند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي newkerala در هند، واشنگتن پست در تحليل خود درآستانه نشست اتحاديه عرب در الجزايرمي نويسد: همچنين انتظار مي رود تا محمد البرادعي مديركل آژانس در نشست ماه مي بر ضرورت عاري سازي خاورميانه از سلاحهاي هسته اي پافشاري كند.

تحليلگران بر اين عقيده هستند كه البرادعي از سال گذشته در مقاله اي در فاينانشيال تايمز ديدگاه خود را در باره سلاحهاي هسته اي اسرائيل اعلام كرده و به نظر مي رسد پافشاري وي برعاري سازي خاورميانه از سلاحهاي هسته اي طرح مساله اسرائيل در سطح آژانس باشد.

البرادعي در مقاله مذكور نوشت كه طفره رفتن اسرائيل از بحث پيرامون انباشت تسليحات هسته ايش منجر به تحريك ساير كشورها مي شود تا خودشان را با ظرفيتي برابر يا همانند ظرفيت هسته اي اسرائيل ، مسلح كنند.

لازم به ذكر است كه البرادعي طي همان مقاله با ارائه مسيري هفت مرحله اي و بدون اصلاح پيمان NPT، سعي داشت تا در خصوص تقويت امنيت جهاني تلاش كند.

وي در بند هفتم اشاره صريحي به عاري سازي مناطق تنش زا بويژه خاورميانه و شبه جزيره كره از سلاحهاي هسته اي كرده بود.

کد مطلب 163492

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