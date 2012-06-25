بزرگترین چالش استان سمنان بی برنامگی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت شرکت بازیافت ایرانیان با حضور اعضای کمیسیون ستاد سرمایه گذاری استان سمنان در محل فرمانداری شهرستان گرمسار با اشاره به بی برنامگی به عنوان بزرگترین چالش در استان سمنان اظهار داشت: بدترین کار امروز با بی برنامگی اهداف نظام را جلو بردن در سطح کشور و استان است که باید در این امر تجدید نظر کرده واقدام به برنامه ریزی مدون و مشخصی با ترسیم چشم انداز آینده برای استان بود.

وی تصریح کرد: با توجه به این امرکه در نظام مشروعیت ما از مردم است بنابر این باید اقدامات و تصمیم گیری ها با رضایت شهروندان صورت گیرد و اگر بخواهیم کاری بدون رضایت مردم باشد خلاف است.

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان اظهار داشت: هرگونه فعالیتی در مملکت حتی تصویب قانون در صورت اشتباه بازنگری می شود حال چه برسد به اینکه برای حضور یک شرکت در شهرستان، ستاد سرمایه گذاری استان متاسفانه نظر مسئولان شهرستان گرمسار بخصوص فرمانداری را دریافت نکرده که این مورد کاملا خلاف است زیرا شهروندان با استقرار هرگونه صنعتی در ورودی شهر مخالف هستند.

کاتب با بیان اینکه شهرستان گرمسار برای ورودی شهر برنامه های توسعه ای دارد، گفت: می طلبد که مسئولان در سطح استان از بی سلیقه گیری و آشفتگی و بی برنامگی در تصمیم گیری ها نسبت به گرمسار پایان دهند.

وی تصریح کرد: مسئولان تبعات اجتماعی برخی اقدامات و کارها را در نظر بگیرند و منطق، عقلانیت و فکر را نیز مدنظر داشته باشند.

نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان گفت: چگونه است که سال ها برای ایجاد شهرک کشاورزی عشایری و شهرک گلخانه ای در شهرستان که حدود 10 لیتر در ثانیه آب لازم داشت تخصیص از منابع آبی ممکن نبود اما شرکت بازیافت ایرانیان را مستثتی کرده و حدود 30 لیتر آب در ثانیه به آن می دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان نیز در این جلسه گفت: برای استقرار صنعت بازیافت ایرانیان بین یک امر قانونی و اجتماعی گیرکرده ایم.

وی تصریح کرد: قانون مطابق اصل 44 اختیاراتی به ما داده است از جهتی دیگر تقاضای اجتماعی است که حتی اگر نماینده شهرستان در این خصوص نظر مخالف داشته باشند باید سرلوحه ومدنظر در تصمیم گیریها باشند.

مفید غلامی افزود: در سطح استان سمنان تاکید و اصرار بر برنامه و قانون داریم اما الزاماتی هم داریم که قانون آنها را لحاظ نکرده است.

وی در پایان اظهار داشت: همچنین معتقدیم هرگونه استقرار صنایع وسرمایه گذاری رضایت مردم و سرمایه گذار را نیاز دارد.