جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال ‌احمر استان به صورت ویژه در حوادث و سوانح یاریگر مردم بوده و به رسالت نجات خود افتخار می‌ کند.

وی اظهار کرد: هلال احمر گیلان رویکرد قوی و موثری در زمینه آموزش دارد و بسیاری از جوانان این استان علاقه ‌مند به عضویت در این جمعیت هستند.

این مسئول گفت: جمعیت هلال احمر یک نهاد بین ‌المللی است و به این طریق می‌توان به سایر کشورها نیز خدمات‌ رسانی کرد.

وی در ادامه از برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسی هلال احمر گیلان همزمان با سراسر کشور در رشت خبرداد و افزود: این انتخابات با حضور بیش از 70 نفر از داوطلبان هلال احمر استان در سالن اجتماعات جمعیت برگزار شد.

محمدی اظهار داشت: بر اساس آئین نامه انتخابات چهار نفر عضو هیئت مدیره و دو نفر عضو بازرسی جمعیت هلال احمر استان از بین 22 نفر از نامزدهای منتخب انتخاب می شوند.

امداد رسانی هلال احمرآستارا به نوجوان 13 ساله ای که به داخل دره پرت شد

وی گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر آستارا نوجوان 13 ساله ای را که به داخل دره ای به عمق 500 متر پرتاب شده بود، نجات دادند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: با سقوط نوجوان 13 ساله در داخل دره در منطقه سیج در شهرستان آستارا بلافاصله یک تیم متشکل از پنج نفر از امداد و نجات جمعیت هلال احمر این شهرستان به منطقه مزبور اعزام و با انجام عملیاتهای تخصصی موفق شدند مصدوم این حادثه را از عمق 500 متری به سمت بالا هدایت و پس از انجام خدمات امداد و کمکهای اولیه توسط آمبولانس به مرکز درمانی منتقل کنند.

اجرای طرح خودآزمایی آموخته های امدادی در هلال احمر رودبار

وی اظهارداشت: طرح خودآزمایی آموخته های امدادی با هدف کسب آمادگی بیشتر کارکنان در ارائه خدمات امدادی و مرور همیشگی و مستمر بر دانش امدادی عموم در شهرستان رودبار به اجرا در آمد.

محمدی افزود: با اجرای این طرح کارکنان و جوانان، امدادگران علاقه مند و با تجربه در بحث امداد و نجات در این طرح شرکت و با ارائه دانش امدادی خود به صورت تئوری و عملی آموخته های امدادی خویش را خود آزمایی کردند.

وی یادآورشد: در حال حاضر با برنامه ریزیهای انجام گرفته، خودآزمایی امدادی با توجه به شرایط و نیاز های امدادی در فصول مختلف سال برگزار می شود.