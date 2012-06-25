موضوع هسته ای بهانه است هدف تغییر نظام ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، "گینگریچ" که به دعوت گروهک تروریستی منافقین به پاریس سفر کرده بود با حضور در جمع آنها، هدف واقعی آمریکا از واردن کردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران به بهانه توقف برنامه هسته ای ایران را افشا کرد.

وی اظهار داشت : هدف ما مقابله با برنامه هسته ای ایران و تروریسم نیست هدف اصلی ما تغییر رژیم ایران است.

"گینگریچ" در ادامه سخنانش به مریم رجوی سرکرده گروهک منافقین گفت : شما و جنبش شما ظرفیت تغییر دادن نظام جمهوری اسلامی ایران و برقراری دموکراسی در ایران را دارید. این سخنان گینگریچ در حالی مطرح می شود که گروهک منافقین هنوز در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.

سرکردگان منافقین برای خارج کردن نامشان از لیست گروه های تروریستی تلاش های وسیعی را آغاز کرده اند و درهمین راستا با پرداخت پول به بسیاری از مقامات سابق سیاسی و نظامی آمریکا خواستار حمایت های آنها از این گروهک شده است.

در ماه گذشته پرداخت پول از سوی این گروهک تروریستی به برخی از مقامات اسبق آمریکایی موجب ایجاد دردسر برای آنها شد بطوریکه پلیس فدرال شروع به تحقیقات در این خصوص کرد زیرا طبق قوانین مبارزه با تروریسم آمریکا تعاملات تجاری با سازمان ها وگروه های تروریستی ممنوع می باشد.