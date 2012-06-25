  1. بین الملل
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

ادامه درگیریها در جنوب شرق ترکیه چهار کشته و زخمی به همراه داشت

ادامه درگیریها در جنوب شرق ترکیه چهار کشته و زخمی به همراه داشت

رسانه های ترکیه از ادامه درگیریهاى شدید بین نظامیان ترکیه و حزب کاگران کردستان در جنوب شرق این کشور و کشته و زخمی شدن چهار نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های ترکیه لحظاتی قبل گزارش دادند که در جریان درگیریها میان نیروهای امنیتی و اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" در جنوب شرق این کشور یک نفر کشته و سه نفردیگر زخمی شدند.

رسانه های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی نیمه شب گذشته شماری از اعضای پ.ک.ک را در  جنوب شرق ترکیه شناسایی کردند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

گروه پ.ک.ک از گروههای جدایی طلب در کردستان عراق است که آمریکا و سازمان ملل متحد آن را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داده اند.

این گروه رویای "کردستان بزرگ" را در سر دارد و علی رغم تمایل دولت ترکیه برای مذاکره با این گروه آنها همچنان در داخل خاک این کشور دست به اقدامات تروریستی می زنند.

کد مطلب 1634939

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