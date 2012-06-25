طرح هجرت سه در 150 آموزشگاه کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی شجاعیان در آئین گشایش این طرح افزود: در این طرح دانش آموزان کار مرمت، بازسازی و زیباسازی مدارس با اولویت کاری مدارس ابتدایی را تا پایان تابستان انجام می دهند.

وی بیان داشت: 9 هزار دانش آموز دبیرستانی با شرکت در این طرح اوقات فراغت خود را در تابستان سپری می کنند.

شجاعیان عنوان کرد: کلاسهای آموزشی قرآن و عترت و مهارت آموزی از دیگر برنامه های طرح اردوی هجرت است.

وی افزود: در این طرح دانش آموزان همچنین به مناطق روستایی و عشایری استان اعزام می شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: این طرح در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و استفاده بهینه از ایام تابستان انجام می شود.

شجاعیان تاکید کرد: کمک به ساخت و بهسازی و مرمت مدارس در نقاط محروم و دورافتاده استان، حرکتی معنوی و انسانی در راستای کمک به امر تعلیم و تربیت است.

وی افزود: در این اردوها دانش آموزان در کلاسهای آموزشی و معنوی و برنامه های تفریحی شرکت می کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بویراحمد نیز در این مراسم گفت: این طرح به مدت سه ماه در طول تابستان اجرا می شود.

محمد نصیر زاده افزود: در این طرح دانش اموزان با هدف خدمات رسانی به روستاهای محروم به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی بیان داشت: همچنین در این طرح خدمات بهداشتی، درمانی، کشاورزی، علمی، فرهنگی، عمرانی به ویژه در نوسازی مدارس و مساجد به روستائیان محروم استان ارائه می شود.

نصیر زاده عنوان کرد: اردوهای هجرت در واقع یک کارگاه آموزش برای ورود دانش آموزان به عرصه سازندگی و ایثار جهادگونه در تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری است.