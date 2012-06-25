تعامل شهرداری و پالایشگاه آبادان در بالاترین سطح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مدیران پالایشگاه آبادان با اشاره به تلاش شورا و شهرداری آبادان برای توسعه خدمات به مردم آبادان اظهار کرد: با تعامل سازنده و بی نظیری که با مدیران پالایشگاه برقرار شده موجب شده خدمات بیشتر و بهتری به مردم این دیار بدهیم.

در این دیدار که عبدالرضا مهربان مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره پالایشگاه حضور داشتند، شهردار آبادان افزود: در این راستا شهرداری و شرکت پالایش نفت آبادان با تعامل نزدیک و مطلوبی که با هم دارند توانسته اند چهره شهر را به نسبت سالهای گذشته تغییر داده و این امر موجب رضایتمندی شهروندان شده است.



شهردار آبادان تصریح کرد: مردم آبادان حق داشتن خدمات بیشتری هم دارند که با وجود تعامل بین مجموعه نفت و مدیریت شهری این امر میسر شده و به منظور زیباسازی چهره شهر با همکاری این شرکت توانستیم خدمات بیشتری به مردم بدهیم و این امر توانسته چهره شهر را به طور محسوسی تغییر دهد.



در این نشست مشترک که معاونتهای فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، خدمات شهری و اداری مالی شهردار را همراهی می کردند، اجرای پروژه های بزرگ شهری که می بایست در محدوده شرکت نفت به منظور دسترسی عموم شهروندان اجرا شود به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



اجرای باند دوم بلوار کنار پلیت از مسجد حضرت مهدی موعود (عج) تا کلانتری 13، اجرای اتوبان جدید کنار پلیت تانک فارم از اروندرود به طرف بهمنشیر، پارک بزرگ بانوان و... از جمله پروژه هایی بود که در خصوص آنها بحث و تبادل نظر کارشناسانه و مدیریتی صورت گرفت.



در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید موضوع واگذاری خدمات رسانی به مناطق شرکتی واگذار شده به مردم توسط شهرداری نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و توافقاتی نیز برای ارائه موضوع مورد اشاره به معاون وزیر نفت میان مدیریت ارشد پالایشگاه و شهردار آبادان حاصل شد.