مردم یزد سهامدار ورزش می شوند/ حرکت به سمت بومی سازی ورزش یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی سجادی ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مردم می توانند با خرید هر سهم 150 تومان و در مجموع خرید حداقل 45 هزار تومان سهام، در ورزش استان سهیم شوند.

وی با اشاره به فعالیت های باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان افزود: این باشگاه در ورزش های والیبال، دوچرخه سواری و شنا سرمایه گذاری کرده و در طول یک سالی که از تاسیس آن می گذرد، در لیگ برتر والیبال رتبه ششم و در مسابقات دوچرخه سواری کشور مقام نخست را در یکی از ماده ها از آن خود کرده است.

مدارس والیبال و شنا در یزد راه اندازی می شود

سجادی عنوان کرد: این باشگاه با هدف بومی سازی ورزش و تقویت رشته های مختلف ورزشی از پایه و از سنین کودکی، اقدام به راه اندازی مدارس والیبال و شنا کرده است.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام در این مدارس تا دهم تیرماه اعلام شده است، افزود:علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان مراجعه کنند.

سجادی با تاکید بر اینکه بومی سازی اولویت اصلی ماست، عنوان کرد: سال گذشته در کادر تیم والیبال سه بازیکن یزدی به تیم اضافه کردیم و همه فشارهای ما بر روی سرمربی این بود که بازیکن باید بومی باشد.

باشگاه پیشگامان رشته والیبال بانوان را فعالانه پیگیری می کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای بانوان نیز در رشته والیبال برنامه ‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد: با اجرای به موقع برنامه‌ ها، بانوان نیز به لیگ امسال والیبال برسند.

سجادی در مورد بودجه‌های باشگاه پیشگامان نیز عنوان کرد: سال گذشته 1.5 میلیارد تومان بودجه این باشگاه بود که امسال حدود 20 درصد رشد خواهد داشت و سقف قراردادها نیز در سال گذشته 140 میلیون تومان بوده است.

وی یادآور شد: بازیکنان امسال به تازگی از المپیک بازگشته اند و هنوز قراردادی با آنها منعقد نشده است.

سالن های ورزشی استان در اختیار باشگاه قرار نمی گیرد

سجادی همچنین از نبود سالن برای برگزاری مسابقات والیبال و عدم همکاری مسئولانی که از این سالنهای بهره مند هستند، انتقاد کرد و افزود: ساخت سالن چند منظوره در برنامه درازمدت باشگاه است اما فعلا باید با استفاده از امکانات موجود استان این ورزش را به پیش ببریم و با توجه به موفقیت هایی که تیم والیبال پیشگامان کسب کرده است، امیدواریم مسئولان استان بیش از پیش با این باشگاه همکاری کنند.

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان نیز در این نشست اظهار داشت: نگاه گروه پیشگامان به ورزش نگاه ارزشمندی است و امیدواریم با حمایت رسانه‌ها بتوانیم فضای حاکم بر ورزش اخلاق‌ مدار را تقویت کنیم.

در مسیر بومی سازی ورزش یزد حرکت می کنیم

محمدرضا باغستانی با بیان اینکه مردم یزد را در همه جا به سختکوشی می شناسند، اظهار امیدواری کرد: با سختکوشی در امر ورزش نیز بتوانیم به موفقیت و افتخارات بزرگی در کشور دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: تقویت ورزش از پایه به صورت تخصصی از اهداف مهمی است که باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان دنبال می کند و امیدواریم بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص در مسیر بومی سازی تیم ها گام برداریم.