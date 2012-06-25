گنبدهای مسجد جامع اهر در میان مساجد کشور بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراحل مرمت مسجد جامع اهر در جمع خبرنگاران افزود: این مسجد از دو بخش قدیمی و جدید تشکیل شده که بخش قدیم آن در سال گذشته مرمت شده و بخش جدید الحاقی در حال مرمت و بازسازی است.



وی ادامه داد: بخشی از مسجد در دوران پهلوی فرسوده و تخریب شده بود که در دوران پهلوی مرمت شده و در کتیبه ای عملیات مرمت تشریح شده و بر سر در مسجد نصب شده است.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: بخش الحاقی که در پی مرمت و بازسازی های انجام شده دوره پهلوی اضافه شده بود حذف شده و مسجد مطابق طرح اولیه بازسازی شد.



محمدی با بیان اینکه بخش قدیمی مسجد از 21 گنبد و 12 ستون آجری، محوطه و حجره تشکیل شده است، یادآور شد: این مسجد متعلق به دوره سلجوقی بوده و در دوره های مختلف ایلخانی، اتابکان، صفوی، قاجار و پهلوی الحاقاتی انجام شد و به تعداد گنبد ها در طول دوره های متخلف اضافه شد.



وی ادامه داد: مسجد جامع تاریخی اهر 21 گنبد و 12 پایه آجری داشته که با توجه به معماری و خطوط باقی مانده روی دیوارها دوره های مختلف الحاقی قابل تفکیک است.



محمدی با اشاره به اینکه سه گنبد در عرض و هفت گنبد در طول این مسجد وجود دارد، گفت: در سالهای گذشته مرمت های اساسی انجام شده و در حال حاضر عملیات مرمت دیوارها، اصلاح محوطه، نماکاری و سفت کاری بخش های الحاقی در حال اجراست.



رئیس شورای ثبت آثار فرهنگی و تاریخی استان همچنین اظهار داشت: مسجد جامع اهر از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل شده که با درب کوچکی این دو بخش از یکدیگر مجزا شده که قسمت زنانه بخش کوچکتر و مسجد مردانه قسمت بزرگ تر است.



محمدی تصریح کرد: این مسجد در گذشته مصلای شهر بوده و مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار می گرفت اما اکنون ویژگی تاریخی آن بیشتر مورد توجه است که پیش بینی می شود با اتمام عملیات بازسازی بار دیگر این مسجد همچون گذشته پویا و فعال شود.



وی در پایان سخنان خود گفت : مبلغی نزدیک به دو میلیارد ریال اعتبار برای مرمت مسجد جامع اهر پیش بینی شده بود که بخشی از آن محقق شده و همزمان با اجرای عملیات مرمتی مبالغ باقی مانده نیز به طرح مرمتی تزریق می شود.