" اشكانه " كيست و چه مي خواهد بگويد ؟ / حسن بيگي : قصد انتقاد تند و شديد از وضع جامعه پس از جنگ را در اين رمان نداشتم





اين نويسنده كه پيشتر كتاب هايي چون " ريشه در اعماق " و " چته ها " را منتشر كرده است ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، به تشريح انگيزه ي خود از خلق رمان " اشكانه " پرداخت .





ابراهيم حسن بيگي گفت : در آغاز ، من بودم و عده اي جانباز كه دور تا دور اتاقي نشسته بودند روي زمين ، و من روبه رويشان روي صندلي ، داشتم براي آنها صحبت مي كردم ، جمعي بودند از اهالي قلم، هر چند قلم هايشان به اندازه ي دلهايشان بزرگ نبود و من درحين صحبت ، نگاهشان مي كردم كه دشمن در كجاي خلقتشان دست برده است .



وي افزود : جانبازي نظرم را جلب كرد ، روي تختي دراز كشيده بود. نهمين جانباز قطع نخاعي بود. از خودم پرسيدم او كه دستي براي نوشتن ندارد ، آمده است براي چه ؟ ! البته قبلا به من گفته بودند كه آنها جانبازان شهرستاني هستند و حالا به يقين كه او نيز با اين جسم ناتوان از جاي دوري آمده بود ، نگاهش زنده بود و قبراق و با دقت به حرف هايم كه درباره ي داستان نويسي بود گوش مي داد و من تاحدودي حواسم به او جمع تر بود تا ديگران ، كه ديدم مردي با پارچي آب و حوله اي خيس آمد و صورت و گردن او را نمناك كرد ، من ابتدا فكر كردم لابد تب دارد....



ابراهيم حسن بيگي : من قصد انتقاد تند و شديد از وضع جامعه پس از جنگ را در اين رمان نداشتم ، فقط خواستم گوشه هايي از اين جامعه را به تصوير بكشم .

ابراهيم حسن بيگي در ادامه گفت : خلاصه اين كه كار درس و مشق كه تمام شد ، مساله را با دوست جانبازمدر ميان گذاشتم كه اين كلاسها زير نظر او داير شده بود ، و او توضيح داد كه اين جانباز ، مشهدي است ، قطع نخاعي است و جالب و حيرت انگيزتر، اين كه بدن او علي رغم بي حسي ، دچار نوسانات دمايي است ، يعني در آن واحد ، نيمي از بدن سرد و نيمي ديگر گرم مي شود و بايد دو نيمه بدن را با آب گرم و سرد متعادل كرد و ... آن روز هر چه درباره ي اين جانبازكه تصميم گرفته بود داستان نويس شود ، شنيدم ، بيشتر حيرت كردم . همان جا بود كه فكر كردم زنان اين جانبازان با چه عشقي مي توانند همسر پرستار چنين بيماراني باشند ، نطفه ي رمان "" همان روز بسته شد ، جرقه اي كه چندسال طول كشيد و نهايتا شعله ور شد.

اين رمان نويس كه آثاري نيز در حوزه ي ادبيات پايداري منتشر كرده است ، تصريح كرد : " اشكانه " فقط رمان جانباز و عشق نيست . اصولا در آن كمتر به جانبازان پرداخته شده است . آلام جانبازان آن به كنار، اشك هاي زلال زني چون " اشكانه " هم نمونه ي زنده اي از زن آلام كش شرقي است ، بازهم به كنار، اما نمي توان جامعه اي كه همين جانبازان قصد بازسازي اش را داشتند و موفق نشدند ، را ناديده گرفت ، جامعه اي كه آئينه ي دق است براي آنها و آئينه به دست است براي ما . من قصد انتقاد تند و شديد از وضع جامعه پس از جنگ را در اين رمان نداشتم ، فقط خواستم گوشه هايي از اين جامعه را به تصوير بكشم.







اگر وارد زندگي جانبازان شويد ، به خصوص جانبازان شهرستاني ، دلهايتان چنان به درد مي آيد كه نمي توانيد فرياد نزنيد ...



حسن بيگي در گفت و گو با مهر ياد آور شد : من در طرح مسائل اجتماعي و نگاه تند و تيز به اين مسائل ، مي دانستم عده اي كه عينك هاي ته استكاني شان روي نوك بيني شان نشسته است ، مرا به باد انتقاد خواهند گرفت . لذا موضوعاتي را گزينش كردم كه واقعي بودند تا نگويند با خيال پردازي هايم قصد تقلب داشته ام .













اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني اظهار داشت : شما اگر وارد زندگي جانبازان شويد ، به خصوص جانبازان شهرستاني ، دلهايتان چنان به درد مي آيد كه نمي توانيد فرياد نزنيد ... من بعد از نوشتن رمان " ريشه در اعماق "، تصميم نداشتم به سراغ اين موضوع بروم ، اما طاقت نياوردم ، گفتم اگر آنها حسيني بودند ، بگذارحداقل ما زينبي باشيم .



ابراهيم حسن بيگي خاطرنشان ساخت : نوشتن رمان اشكانه سالها طول كشيد ، يك وقفه ي دوساله هم دربين بود كه در ماموريت خارج از كشور بودم . اما به لطف خدا تمام شد ، نوشتنش پر زحمت بود ، شيره ي جانم را كشيد ، به خصوص نيمه ي پاياني كتاب كه آنها را با بي رحمي تمام نوشتم ، گاهي چشم درچشم اشكانه با او گريستم .







چاپ " اشكانه " را ابتدا به انتشارات افق دادم ، تصويب نشد ، كتاب را پس فرستادند ... گاهي چشم درچشم اشكانه با او گريستم .



وي گفت : دلم به حالش سوخت ، مي توانستم درچرخش قلم ، روي كاغذ كمي از آلامش بكاهم ، اما دست خودم نبود انگار، درد اشكانه ، درد مشترك همه ي ماست .ابراهيم حسن بيگي درباره ي روند انتشار اشكانه توضيح داد : چاپ اشكانه را ابتدا به انتشارات افق دادم ، تصويب نشد ، كتاب را پس فرستادند ... ، بعد انتشارات قدياني، ناشر اشكانه شد . ناشراين كتاب را در كمتر از سه ماه چاپ كرد .حسن بيگي گفت : اشكانه يك داستان نيست ، خيال نيست . واقعيت هم نيست ، يك حقيقت است حقيقتي رونده . بخش پاياني كتاب پرده ها را مي كشد ، تا نشان بدهد اشكانه فقط اشك نيست . اميد نيزهست . زندگي نيزهست ... و فاصله هايشان تا خميدگي ، تا خمودگي ، از فرش تا عرش است ، از حرف تا عمل است !

اين نويسنده با بيان اين كه اشكانه كاري متفاوت است ، ياد آور شد : اشكانه رماني هزار صحنه اي است كه در263صفحه نوشته شده است ، من نهايت صرفه جويي را در نوشتن آن به كار برده ام ، گاهي پردازش يك شخصيت را با يك يا چند جمله انجام داده ام ، اشكانه رمان كوتاهي است ، اما نمي شود آن را سريع خواند . مثل درهايي است كه به روي هم بازمي شوند . لايه در لايه و چند وجهي است ، اگر خوب خوانده نشود ، قطعا فهميده نمي شود .