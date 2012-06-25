دانشگاه جندی شاپور متولی کنکور سراسر در دزفول

محمد رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنکور سراسری 1391 از هشتم تا دهم تیر ماه در پنج نوبت و با شرکت شش هزار و 542 داوطلب در شهرستان دزفول برگزار می شود.

وی توضیح داد: از این تعداد داوطلب، 63 درصد زن و 37 درصد مرد در کنکور سراسری شرکت می کنند. حوزه اصلی برگزاری آزمون دانشگاه‌ صنعتی جندی شاپور دزفول است و حدود یک هزار و 442 نفر مرد در دانشگاه پیام نور و 464 نفر زن نیز در سه آموزشگاه آموزش و پرورش به عنوان حوزه فرعی در آزمون شرکت می کنند.

شریفی افزود: داوطلبان رشته علوم ریاضی و رشته هنر در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه(8 تیرماه)، رشته علوم تجربی و زبانهای خارجی در نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه( 9 تیرماه) و رشته علوم انسانی هم در نوبت صبح روز شنبه ( 10 تیرماه) در آزمون شرکت می کنند.



معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ادامه داد:آزمون در نوب صبح راس ساعت هشت صبح و در نوبت بعداز ظهر راس ساعت 15 و 30 دقیقه شروع می شود و طبق آئین نامه اجرایی آزمون از یک ساعت قبل درهای ورودی به سالنهای برگزاری آزمون بسته می شود.



شریفی افزود: همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکس دار به همراه کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است از آوردن هرگونه وسیله ارتباطی از قبیل تلفن همراه، بی سیم و پیجر حتی به حالت خاموش خودداری کنند.