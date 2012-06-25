به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی 27 بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم اعلام کرد.

- اردوی تیم فوتبال نوجوانان از نهم تا شانزدهم تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

مجتبی مقتدائی، علی هزامی، محمد خسروی، ساسان جعفری‌کیا، عرفان وجدانی، کمیل حق‌زاده، رضا کرملاچعب، سیدسجاد سید، علی ریگی، سیدمجید حسینی، سیدمحمد خرم الحسینی، امیرمحمد مظلوم، میلاد ورمزیار، علی شجاعی، محمد بازاج، میلاد داعی، امیر نصرآزادانی، شروین کاظمی، مهدی صدقیان، کیوان هاشمی، پارسا سلیمی، سعید عزت الهی، صادق محرمی، محمد بائوج، حمید اورنگی، عبدالرضا زارعی و عرفان اسطخری

از سوی دیگر تیم فوتبال نوجوانان ژاپن روز بیستم تیرماه به منظور انجام سه مسابقه تدارکاتی برابر تیم نوجوانان ایران به تهران می‌آید که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

پنجشنبه - 22/04/91

* نوجوانان ایران - نوجوانان ژاپن، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

شنبه - 24/04/91

* نوجوانان ژاپن - نوجوانان ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

دوشنبه - 26/04/91

* نوجوانان ایران - نوجوانان ژاپن، ساعت 16، ورزشگاه دستگردی

بر پایان این گزارش، هتل محل اسکان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان هتل المپیک و محل اسکان تیم ملی نوجوانان ژاپن هتل انقلاب خواهد بود.