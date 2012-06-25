۲۵ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در ایلام فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین شهبازی افزود: این گروه ها در قالب ۲۱۷ نفر به صورت تعاونی که در اداره کل تعاون استان به ثبت رسیده است فعالیت دارند.
وی ادامه داد: این گروه ها در زمینه های مشاغل خانگی، تولید صنایع دستی، خیاطی، آرایشگری، گلسازی و صنعتی به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فعالیت می کنند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام با بیان اینکه اعضا این گروه ها بیمه تامین اجتماعی شده اند، افزود: بهزیستی از طریق تامین سرمایه کار، پرداخت تسهیلات با حداقل کارمزد، ارایه آموزشهای فنی و حرفه ای، خدمات درمانی رایگان و پرداخت ودیعه و اجاره مکان محل اشتغال از این افراد حمایت می کند.
شهبازی بیان کرد: سال گذشته 250 میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض به این گروه های همیار پرداخت شده است.
20 مرکز توانبخشی بهزیستی ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت
کارشناس مراکز غیر دولتی اداره کل بهزیستی ایلام از ارزیابی 20 مرکز غیر دولتی توانبخشی بهزیستی در استان ایلام خبر داد.
فریبا محمدزاده با اعلام این خبر افزود: این مراکز شامل حرفه آموزی توانخواهان ذهنی بالای ۱۴سال و زیر ۱۴سال، سالمندان، بیماران روانی مزمن و کودکان کم شنوا است.
وی ادامه داد: در این ارزیابی که در ماه جاری انجام شد، این مراکز در زمینه های ارایه خدمات توانبخشی، فضای فیزیکی ساختمان، تجهیزات پزشکی، آموزشی، کارگاهی، ایمنی و بهداشتی، کادر تخصصی، تغذیه، بیمه حوادث، بیمه توانخواهان و پرسنل شاغل در مراکز، وسایل توانبخشی و تعداد مددجویان در مراکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
کارشناس مراکز غیر دولتی اداره کل بهزیستی ایلام اضافه کرد: در پایان این ارزیابی از مجموع ۲۰مرکز، ۹مرکز درجه یک، 8 مرکز درجه دو و 3 مرکز نیز در ردیف درجه سه قرار گرفتند.
استان های عراق بازارهای مناسبی برای ایلام خواهند شد
استاندار ایلام به اشاره به دستاوردهای نشست استانهای مرزی، گفت: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت ها، استان های مرزی عراق بازارهای مناسبی برای ایلام خواهند بود.
مجتبی اعلایی بین استان های مرزی کشورهای ایران و عراق با تاکید بر این که دستاوردهای بسیار مثبتی در این همایش برای استان ایلام به دست آمده، اظهار داشت: همایش یاد شده که بین استان های مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان از ایران و استان های اربیل، سلیمانیه، میسان، واسط و بصره از کشور عراق به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، یادداشت تفاهم هایی در 15بند به تصویب طرفین رسید.
وی در ادامه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های متنوع استان های مجاور، ایجاد تسهیلات و امکانات برای تردد زائران در طول سفر، فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری مشترک از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین رفع موانع صادرات و توسعه شبکه حمل و نقل و ترانزیت کالا از مصوباتی بود که بین طرفین توافق شد.
استاندار ایلام با بیان این که ایجاد بازارچه های مرزی به رشد و توسعه استان ایلام خواهد انجامید، تصریح کرد: علاوه بر همکاری های علمی، پزشکی، فرهنگی و ورزشی، بازگشایی بازارچه مرزی هلاله - غازانیه از سوی استان های ایلام و دیاله و همچنین راه اندازی بازارچه شرهانی – قمصری که از مصوبات هیات دولت در استان است، بین استان های ایلام و واسط عراق مورد موافقت قرار گرفته است.
