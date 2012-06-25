۲۵ گروه همیار زنان سرپرست خانوار در ایلام فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین شهبازی افزود: این گروه ها در قالب ۲۱۷ نفر به صورت تعاونی که در اداره کل تعاون استان به ثبت رسیده است فعالیت دارند .

وی ادامه داد: این گروه ها در زمینه های مشاغل خانگی، تولید صنایع دستی، خیاطی، آرایشگری، گلسازی و صنعتی به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فعالیت می کنند .

معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام با بیان اینکه اعضا این گروه ها بیمه تامین اجتماعی شده اند، افزود: بهزیستی از طریق تامین سرمایه کار، پرداخت تسهیلات با حداقل کارمزد، ارایه آموزشهای فنی و حرفه ای، خدمات درمانی رایگان و پرداخت ودیعه و اجاره مکان محل اشتغال از این افراد حمایت می کند .

شهبازی بیان کرد: سال گذشته 250 میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض به این گروه های همیار پرداخت شده است .

20 مرکز توانبخشی بهزیستی ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت

کارشناس مراکز غیر دولتی اداره کل بهزیستی ایلام از ارزیابی 20 مرکز غیر دولتی توانبخشی بهزیستی در استان ایلام خبر داد .

فریبا محمدزاده با اعلام این خبر افزود: این مراکز شامل حرفه آموزی توانخواهان ذهنی بالای ۱۴سال و زیر ۱۴سال، سالمندان، بیماران روانی مزمن و کودکان کم شنوا است .

وی ادامه داد: در این ارزیابی که در ماه جاری انجام شد، این مراکز در زمینه های ارایه خدمات توانبخشی، فضای فیزیکی ساختمان، تجهیزات پزشکی، آموزشی، کارگاهی، ایمنی و بهداشتی، کادر تخصصی، تغذیه، بیمه حوادث، بیمه توانخواهان و پرسنل شاغل در مراکز، وسایل توانبخشی و تعداد مددجویان در مراکز مورد ارزیابی قرار گرفتند .

کارشناس مراکز غیر دولتی اداره کل بهزیستی ایلام اضافه کرد: در پایان این ارزیابی از مجموع ۲۰مرکز، ۹مرکز درجه یک، 8 مرکز درجه دو و 3 مرکز نیز در ردیف درجه سه قرار گرفتند .

استان های عراق بازارهای مناسبی برای ایلام خواهند شد

استاندار ایلام به اشاره به دستاوردهای نشست استانهای مرزی، گفت: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت ها، استان های مرزی عراق بازارهای مناسبی برای ایلام خواهند بود .

مجتبی اعلایی بین استان های مرزی کشورهای ایران و عراق با تاکید بر این که دستاوردهای بسیار مثبتی در این همایش برای استان ایلام به دست آمده، اظهار داشت: همایش یاد شده که بین استان های مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان از ایران و استان های اربیل، سلیمانیه، میسان، واسط و بصره از کشور عراق به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد، یادداشت تفاهم هایی در 15بند به تصویب طرفین رسید .

وی در ادامه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های متنوع استان های مجاور، ایجاد تسهیلات و امکانات برای تردد زائران در طول سفر، فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری مشترک از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی و همچنین رفع موانع صادرات و توسعه شبکه حمل و نقل و ترانزیت کالا از مصوباتی بود که بین طرفین توافق شد .