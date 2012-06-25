سالانه 19 میلیون متر مکعب آب در اندیمشک استحصال می شود

رضا طافی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان استحصال از 17 حلقه چاه موجود صورت گرفته و قابلیت پوشش و استفاده 175 هزار شهروند را دارد.

به گفته این مسئول، شهر اندیمشک در حال حاضر دارای 33 هزار و 720 انشعاب است که سالانه با توجه به روند توسعه شهری و متقاضیان جدید بر این میزان افزوده می شود.



طافی زارع عنوان کرد: تنها در سال گذشته بیش از یک هزار و 700 انشعاب آب جدید به متقاضیان واگذار شد. همچنین در این سال چهار هزار و 855 متر توسعه شبکه آبرسانی صورت گرفت و 17 کیلومتر نیز از محل اعتبارات منابع جاری و بودجه عمومی اصلاح شبکه صورت گرفت.



مدیر اداره آب و فاضلاب اندیمشک، تعویض یک هزار و 150 کنتور فرسوده، افزون بر سه هزار و 400 مورد عیب یابی شبکه و انشعاب و پنج هزار و 415 مورد کلرسنجی را از دیگر اقدامات بخش آب شهرستان اندیمشک در سال گذشته دانست.



طافی زارع در خصوص اقدامات صورت گرفته اندیمشک در بخش فاضلاب، در سالی که گذشت نیز اظهار کرد: در این راستا خطوط جمع آوری فاضلاب به طول 22 کیلومتر در قطرهای250 تا یک هزار و 200 میلیمتر با اعتباری افزون بر 36 میلیارد ریال به اجرا در آمد.



مدیر اداره آب و فاضلاب اندیمشک گفت: اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب در مناطقی از کوی امیر به طول چهار هزار و 660 متر و به قطر 250 میلی متر، همچنبن مسکن مهر یک هزار واحدی به طول دو هراز متر در اقطار 250 و 300 میلی متر متر را بخش دیگری از کارها عنوان کرد که با صرف شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تحقق یافت.



وی به تشریح برخی برنامه های بخش آب و فاضلاب اندیمشک در سال جاری پرداخت و در این راستا نیز به برنامه جابجایی خط انتقال آب از طرح آبرسانی در مقطع پل زیرگذر چهارراه سد دز به طول 250 متر و اجرای خطوط انتقال دیگری به طول بیش از 10 کیلومتر اشاره کرد.