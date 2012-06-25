۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

شیرازی خبر داد:

برگزاری مسابقه پنالتی و روپایی به مناسبت هفته المپیک

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان از برگزاری یک دوره مسابقه ضربات پنالتی و روپایی به مناسبت هفته المپیک در آبادان خبر داد.

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات که عصر یکشنبه به همت هیئت ورزشهای همگانی شهرستان و با همکاری روابط عمومی شهرداری آبادان انجام شد، بیش از 60 نفر از شهروندان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان این مسابقات، در بخش روپایی و کنترل توپ، آقایان امیر سلطانی، مهرداد عشافیلی و عبداله انصاریان به مقامهای اول تا سوم دست یافتند که جوایزی نیز به رسم یادبود دریافت کردند.

شهردار آبادان اضافه کرد: در بخش ضربات پنالتی نیز شش تیم به رقابت پرداختند که در پایان «تیم نفت» متشکل از مجید رکابدار، مسعود رکابدار، محسن دشتی زاده، آرش پرتو و حسن ریحانی با حذف رقیبان به عنوان تیم نخست معرفی شدند و جوایزی به آنها تعلق گرفت.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان، در خصوص ادامه برگزاری مسابقات و برنامه های عصرگاهی در زمین چمن مصنوعی شهدای شرکت نفت (جنب سینما نفت) در روزهای آینده گفت: مسابقات طناب زنی و طناب کشی در روز سه شنبه و مسابقه داژبال (وسطی) در روز چهارشنبه از دیگر برنامه های هفته المپیک در آبادان است که زیرنظر این هیئت برگزار می شود.

شیرازی تصریح کرد: این مسابقات که با هدف افزایش سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر شهروندان برگزار می شود، مورد استقبال شایانی قرار گرفته است.
