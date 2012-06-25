به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد ازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم هفته قوه قضاییه افزود: در ایام بزرگداشت هفته قوه قضاییه، باید سیره عملی شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی در بین آحاد جامعه تبیین شود.

وی اظهار داشت: دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام با شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفای حضرت امام (ره)، لکه ننگی برای خود تا ابد در صفحه تاریخ بر جای گذاشتند.

کی پور، با اشاره به اینکه توجه به جریان فکری شهدای هفت تیراز ضروریات است، ابراز کرد: شهید بهشتی دارای افکار والایی است که باید به آن توجه شده و در بین مردم این تفکرات جاری و ساری شود.

فرماندار علی آبادکتول، نسبت به برنامه ریزی در خصوص بزرگداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی تاکید کرد.