منطقه آزاد انزلی ظرفیت عظیم اقتصادی گیلان در سطح بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در دیدار سعید رحیمی رئیس جدید هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهارداشت: قرار گرفتن در مسیر تجاری بین المللی شمال جنوب، نزدیکی به بازار 350 میلیونی کشورهای حاشیه دریای خزر، داشتن ظرفیتهای فراوان در عرصه قانونی به منظور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، امکان بهره گیری از توانمندیهای متعدد استان در عرصه های صنعتی، کشاورزی از مهمترین مزایای این منطقه در مسیر توسعه است.

وی تاکید کرد: حضور مدیران قدرتمند، متعهد و متخصص بهترین راهکار بکارگیری و عملیاتی کردن ظرفیتهای این منطقه است.

امام جمعه رشت این منطقه را دارای نقش بسزایی در توسعه گیلان و کشور قلمداد کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با ظرفیتهای قانونی فراوان خود قادر است نقش بسیار موثری در توسعه همه جانبه استان ایفا کند.

وی در ادامه خواستار عملیاتی شدن شعار مقام معظم رهبری در سال جاری مبنی بر تکیه بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی همه مسئولان استان شد و افزود: دستیابی به اهداف طراحی شده از سوی معظم له در افق ایران 1404 که قرار گرفتن ایران اسلامی در قلل رفیع علم، دانش، اقتصاد وغیره را در برمی گیرد با تلاش مضاعف، حمایت از تولیدات ملی و همدلی حاصل می شود.

آیت الله قربانی ضمن قدردانی از زحمات مدیران منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: با توجه به تجربیات مدیر عامل جدید منطقه آزاد انزلی در مناطق آزاد کشور، این منطقه توانایی تبدیل شدن به مرکز صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنعتی گیلان به کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز را داراست.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی تلاش به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیتهای مدیریتی و اقتصادی- صنعتی استان در مسیر هم افزایی توانمندیهای توسعه همه جانبه گیلان را مهمترین راهبرد منطقه آزاد انزلی اعلام کرد.

سعید رحیمی برنامه ها و پروژههای عمرانی و زیرساختی این سازمان را برای تحقق اهداف ایران 1404 اعلام کرد و یادآورشد: شناسایی، تسهیل و توسعه مسیرهای جذب سرمایه گذار، حمایت از تولید کنندگان داخلی در مسیر صادرات محصولات خود، گسترش و تعمیق همکاریهای فی مابین با نهادها و ارگانهای مرتبط با حوزه کاری این منطقه و بهره گیری از اندیشه ها و طرحهای نخبگان و کارشناسان حوزههای اقتصادی از اصلی ترین برنامه های کاری منطقه آزاد انزلی در افق پیش روی است.