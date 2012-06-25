18 پل عابر پیاده در جاده های البرز نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی در اولین کمیسیون ایمنی استان در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: با توجه به آغاز سفرهای تابستانی و بررسی عملکرد دستگاههای متولی در امر ایمن سازی تردد ها در استان جلسات کیمیسون ایمنی تشکیل شد.



وی گفت: آمار مقایسه ای از تلفات جاده ای نسبت به سال گذشته نگران کننده است که ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب جهت کاهش این آمار احساس می شود.



وی افزود: با هماهنگی پلیس راه استان و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها 18پل عابر پیاده در آینده نزدیک در سطح محور های استان البرز احداث می شود.



افضلی یادآور شد: در این جلسه مصوب شد دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نسبت به در اختیار قرار دادن کیت های اعتیاد به پلیس راه مبادرت ورزد.



کودکان و نوجوانان البرزی همزمانی آغاز فعالیتهای تابستانی و اعیاد شعبانیه را جشن گرفتند



مجتمع آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان البرز امروز دوشنبه همزمان با ولادت با سعادت امام سجاد (ع) جشن بزرگی را برای اعضا این مرکز و خانواده های آنان برگزار کرد.



تلاوت قرآن فعالیت های مختلفی از جمله اجرای مسابقه مشاعره، شعر خوانی، قصه گویی و معرفی شخصیت، بازی و سرگرمی و جشنواره کیک و دسر، اجرای قطعات موسیقی به صورت زنده توسط اعضا کودک و نوجوان کانون مجتمع از برنامه های اجرایی در این جشن بود.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز هدف از اجرای این برنامه را نیز گرامی داشت اعیاد شعبانیه و آشنایی کودکان ونوجوانان با شخصیت والای ائمه اطهار (ع)خوانده و ابراز امیدواری کرد که اعضا با شرکت در این مراسم در قالب یک برنامه شاد و جذاب در آستانه شروع فعالیت های ویژه تابستان با فعالیت های مختلف کانون از جمله قصه گویی،معرفی شخصیت و... آشنا شوند.



صفی الله رمضانخانی ابراز امیدواری کرد که همواره مجموعه پر تلاش کانون بتواند روزها و ساعت های مفیدی را برای کودکان ونوجوانان در کلیه ایام سال علی الخصوص ایام تابستان رقم بزند.



نشست ادبی "دو پنجره " در استان البرز برگزار شد



نشست ادبی " دو پنجره " با حضور مریم صباغ زاده نویسنده کتاب "صدای ساز سهراب" به منظور نقد و بررسی این کتاب توسط اعضا در کانون پرورش فکری کودکنا ونوجوانان استان البرز برگزار شد.



در این نشست تخصصی که از ویژه برنامه های ادبی مصوب در مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان می باشد و برای نخستین باردر استان البرز و پس از استان زنجان برای دومین بار در کشور برگزار شد که ویژه اعضا کارگاه های شعر و داستان مراکز استان بود، کودکان به نقد و بررسی کتاب منتخب "صدای ساز سهراب" با حضور نویسنده آن پرداختند و ضمن آشنایی با مریم صباغ زاده نویسنده کتاب ، با شیوه های صحیح نقد و بررسی نیز آشنا شدند.



هم چنین پرسش و پاسخ نیز از بخش های دیگری بود که اعضا سوالاتشان را از نویسنده کتاب پرسیدند ومسابقه شعر خوانی و اجرای موسیقی از دیگر بخش های برنامه بود که بسیار مورد توجه اعضا قرار گرفت.



امور مربوط به بار نامه به انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای کرج و حومه واگذار شد



مراسم تبادل تفاهم نامه واگذاری امور مربوط به بارنامه ، فی ما بین اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز و انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای کرج و حومه در محل این اداره کل برگزار شد.



محمد جواد عطرچیان ،مدیراین اداره کل در این جلسه که با حضور محمد تیموری، مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اعضای هیات مدیره امور صنفی حمل و نقل کالای کرج و حومه تشکیل شد بااشاره به ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی اعلام کرد: در جهت اجرای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش خصوصی، این اداره کل امور مربوط به بارنامه حمل و نقل کالا را به انجمن های صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کرج و حومه واگذار می کند که پس از امضاء تفاهم نامه صدور حواله بارنامه و کنترل بارنامه شرکتها در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت.



وی یادآور شد: استان البرز دارای 75 شرکت حمل و نقل کالا و 25 شرکت حمل و نقل مسافر است که وظیفه خدمت رسانی به مردم را عهده دار هستند.



مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیزاعلام کرد: بیش از 90 در صد جابه جایی کالا و مسافر در کشور از طریق جاده صورت می گیرد و اقدامات مربوطه نیز در این بخش در راستای واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش خصوصی ، توسط این بخش انجام می شود.



استادان و کارکنان جانباز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تقدیر شد



به مناسبت میلاد فرخنده اسوه جوانمردی و جانبازی حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز مراسم گرامیداشت این روز بزرگ در دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.



در این مراسم که از سوی رئیس واحد کرج و با حضور حجت الاسلام فرید مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد کرج، حجت الاسلام محمدی‌تبار معاون فرهنگی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج، جواد پیرمحمدی مدیرکل امور اداری و همچنین جمعی از معاونین، روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی این دانشگاه برگزار شد، حجت الاسلام حاج آقا محمدی تبار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان سخنانی مشروح از فداکاری های جانبازان تجلیل کرد.

در این مراسم که در مسجد پیامبر اعظم(ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد از استادان رمضان جهانیان، سیدمحمد میرشفیعی، مرتضی خدابین، شاهین پهنادایان، محمد حکمی، رامین جعفری، جواد خالقیان و نسیم چنگایی از اساتید واحد کرج تقدیر شد.



همچنین در بخش کارکنان جانباز نیز از حبیب الله موجودی افکند،علی حیدری، محمدعلی عمرانی، حمیدرضا پورسعید، سعید بکتاش، علی عزیزی، احمد شعبانپور دهبنه، اکبر حیدرزادگان، محمد حسن عزیزی، سید احمد عابدینی خالکیاسری، فیاض ایمانی، نصراله آشوری، محمدرضا کمالپور، جواد کشاورز، و ولی سلگی تجلیل شد.